Ścieżka sensoryczna powstała przy Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie. Zbudowano ją w dyń. Największa z nich ważyła ponad 60 kg.

Dynia na konkurs

Jesień to czas radości ze zbiorów plonów rolnych: zbóż, owoców, warzyw. Dorodnymi sukcesami swojej pracy w ogrodzie mogli pochwalić się rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Krzeszowie, którzy ochoczo wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez dyrektor przedszkola na największą dynię.

Ścieżka sensoryczna z… dyni

– Niebagatelne okazy przynosili najczęściej tatusiowie, gdyż wymagały one niezłej tężyzny fizycznej. Największa z dyń ważyła bowiem ponad 60 kg. Dynie stały się pięknym dopełnieniem jesiennego krajobrazu ogrodu przedszkolnego. Stały się również świetnym polem do ćwiczeń multisensorycznych ( wielozmysłowych): dzieci mogły je przytulać, dotykać, turlać, siadać na nich, przechodzić przez nie, próbować je przeskoczyć, rysować na nich, poznać ich wnętrze, wyławiać nasionka, zanurzać ręce w ich miąższu, poczuć ich zapach, smak – wyjaśnia dyrektor placówki Marta Węglarz.

Nie zabrakło nagród

Wszyscy, którzy zachęcili swoich rodziców do przyniesienia dyni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książeczek do wspólnego czytania z rodzicami. Trzy pierwsze miejsca otrzymały dodatkowo vouchery do zaprzyjaźnionej restauracji BABILON na zakup dania przygotowanego na bazie dyni.

