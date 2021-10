W najbliższą środę (27 października) na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli odbędzie się ćwierćfinałowe, zaległe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu podokręgu pomiędzy Stalą a Siarką (godz. 17).

Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy w półfinale z IV-ligowym Sokołem Kamień, a z kolei zwycięzca tego meczu zagra w przyszłorocznym finale z LZS-em Zdziary, który wywalczył sobie prawo gry o 40 tys. zł – bo tyle otrzyma zwycięzca meczu finałowego – pokonując u siebie Stal Nową Dęba 2:1 (Siudak 82, P.Wojtas 85 – Ciździel 11).

Bilety na mecz Stal – Siarka można nabyć on-line: www.bilety.stal1938.pl lub w kasach stadionu we wtorek od 15 do 18 oraz w dniu meczu, w środę od 15 do 17.

Posiadacze karnetów wchodzą na mecz za darmo.