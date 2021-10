Nie przestaje zadziwiać swoją grą i wynikami Sokół Kamień. Beniaminek 4 ligi odniósł 8 zwycięstwo, 4 na obcym terenie. W sobotę jedenastka trenera Marka Kusiaka pokonała w Dębicy Igloopol.

Od pierwszych minut meczu rozgrywanego na Stadionie Miejskim im. 70-lecia Odzyskania Niepodległości (oddany do użytku w 1988 r.), na którym przez dwa sezony: 90/91 i 91/92 gościły drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej, przewagę posiadał Sokół. Przez długi jednak czas nie potrafił udokumentować swojej dominacji golem.

W końcu jednak Psioda zmuszony został do kapitulacji. W 43. minucie pokonał go Maciej Rurak, od nogi którego odbiła się piłka po uderzeniu Tomasza Konefała zza pola karnego. Minutę później bramkarz Igloopolu znów musiał sięgać po piłkę w swojej bramce. Pokonał go Krzysztof Weres, a asystę zaliczył Krzysztof Smusz.

Po wznowieniu gry po przerwie goście bardzo szybko zdobyli trzecią bramkę. Ponownie w rolach głównych wystąpił duet: Weres – Smusz. Pierwszy dośrodkował przed bramkę, a drugi skierował do niej piłkę, notując 7 trafienie w tym sezonie.

W 76. minucie do Smusza dołączył w klasyfikacji najlepszych strzelców, Maciej Rurak, który sfinalizował indywidualną akcję Michała Mistrzyka. Kilka minut wcześniej gospodarze zdobyli honorową bramkę (Cyran), ale to było wszystko, na co było stać w tym meczu zespół Igloopolu.

Do ogromnej niespodzianki doszło w Trześni. Outsider ligowej tabeli, mając na swoim koncie tylko 1 „oczko”, był bardzo bliski zainkasowania kompletu punktów w starciu z Karpatami Krosno. Dopiero w 89. minucie, Grzegorz Gawle uratował honor wicelidera, strzelając wyrównującego gola.

IGLOOPOL – SOKÓŁ KAMIEŃ 1:4 (0:2)

0-1 Rurak (43), 0-2 Weres (44), 0-3 Smusz (53), 1-3 Cyran (71), 1-4 Rurak (76)

IGLOOPOL: Psioda – Nowakowski, Ligęzka, Stefanik, Kasprzykowski (77 Pęk) – Wiszyński (50 K.Rokita), D.Rokita, Lamparty (50 Tyrka), Cyran (80 Laskowski) – Ochab, Brzostowski (68 Labak)

SOKÓŁ: Siudak – Konefał, Piekut, Gnatek, Łeń – Smusz (81 Rychel), Horajecki, Podstawek, Mistrzyk (84 Bednarz), Weres – Rurak.

Sędziował Ireneusz Lis z Jarosławia. Żółte kartki: D.Rokita – Gnatek.

W pozostałych meczach 14. kolejki: Ekoball – Stal Łańcut 1:1 (0:0), Legion – Izolator 2:1 (2:0), Polonia – Głogovia 0:2 (0:1), Orzeł – Błękitni 3:0 (1:0), Sokół KD – JKS 3:1 (0:1), Czarni – Karpaty 1:1 (1:0), Stal II Mielec – Piast 4:1 (1:1), Bieszczady – Wiązownica 0:5 (0:20, Wisłok – MKS Kańczuga 4:0 (1:0).

W tabeli: 1. KS Wiązownica – 31 pkt (br. 38:11), 2. Karpaty – 27 pkt (21:5), 3. Głogovia – 26 pkt (25:16), 4. SOKÓŁ KAMIEŃ – 26 pkt (25:18), 5. Stal II Mielec – 25 pkt (24:14), 6. JKS – 24 pkt (22:15).