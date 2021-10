Dobiegły końca prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1015R Jamnica-Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów. Zadanie pochłonęło blisko 1,4 mln zł. Oficjalny odbiór inwestycji miał miejsce 25 października.

– Mamy kolejny koniec inwestycji, może takiej niedużej ale bardzo istotnej, na terenie gminy Zaleszany – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Zmodernizowali blisko 1,5 km odcinek drogi relacji Jamnica-Zbydniów

W ramach inwestycji modernizacji doczekał się odcinek drogi o długości 1400 metrów. Zakres prac obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, ciągu pieszego o szerokości 2 i 1,5 metra, odwodnienia korpusu drogowego, poboczy z kruszywa łamanego, oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę trzech skrzyżowań. Powiat stalowowolski na realizację tego zadania pozyskał 70 proc. dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 934 299 zł. Całość inwestycji pochłonęła 1 379 152,58 zł. Brakujące środki dołożył powiat stalowowolski i gmina Zaleszany (po 222 426,79 zł).

– Tak dużego rozmachu szczególnie w inwestycjach drogowych jak jest obecnie do tej pory nie było, dla nas samorządowców jest to okres radości, ale też i niesamowitej pracy i pewnego sprytu żeby odpowiednią firmę pozyskać do wykonania. Trzeba przyznać, że teraz tych inwestycji jest tak dużo, że mamy problemy z przetargami, z realizacją tych inwestycji. Oczywiście ceny też wzrastają zdecydowanie. Ale nie narzekajmy bo te inwestycje, które rozpoczęliśmy kończymy – mówił starosta Janusz Zarzeczny. Dodał, że na rok bieżący do odbioru zaplanowano jeszcze ulicę Popiełuszki i most na rzece Sanna w gminie Zaklików.

– Cieszę się, że ta droga powiatowa w Kotowej Woli została zmodernizowana wiem, że to jest taka główna oś komunikacji w tej miejscowości i ona zbiera wszystkie drogi poprzeczne, wszystkie drogi, przy których mieszkają mieszkańcy Kotowej Woli. Służy ona do komunikacji zarówno w kierunku Zaleszan Zbydniowa, Kępia Zaleszańskiego, ale też w drugą stronę w kierunku Jamnicy. Cieszę się bardzo, że jest ona zmodernizowana, uzbrojona o chodniki, o te elementy, które służą pieszym ale także innym niechronionym uczestnikom ruchu drogowego – mówił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Będą nowe komponenty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dodał również, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg będzie rozbudowywany o kolejne komponenty, które zostaną uruchamiane w przyszłym roku. – Jeden z nich to komponent takich małych remontów polegających na poprawie tylko samej jezdni czyli załataniu dziur tak aby jakość tych dróg poprawiała się w sposób szybki, taki bezinwestycyjny tylko w ramach wydatków bieżących. Drugi komponent bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym to ciągi pieszo-rowerowe, chodniki albo same ciągi rowerowe, tak aby separować tych, którzy korzystają z infrastruktury drogowej chodząc pieszo czy jeżdżąc rowerem – mówił Rafał Weber.

Z remontu drogi zadowolony jest także wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy. – Ruch jest tutaj duży, szczególnie cieszy budowa chodników, to jest bardzo ważne rozwiązanie, które przerzuca ten ruch pieszy poza jezdnię. Jest to zrobione na miarę XXI wieku – mówił włodarz gminy Zaleszany.