Sezon morsowania 2021/2022 uznajemy za otwarty! Zimne kąpiele zainaugurowali członkowie grupy „Maniacy Lodu” oraz wszyscy ci, którym niskie temperatury nie są straszne.

Kąpiele w lodowatej wodzie mają dobroczynny wpływ na nasz organizm. Odkryli to jako pierwsi mieszkańcy podbiegunowych rejonów naszego globu. Znane wygrzewanie się w fińskich saunach czy rosyjskich baniach kończyło się zimną kąpielą lub nacieraniem śniegiem. Wzmacniano w taki sposób nie tylko układ odpornościowy organizmu, ale także psychikę poprzez wzrost endorfin i redukcję stresu. Dlatego morsowanie zyskuje coraz większą popularność także w Polsce.

Sezon na zimne kąpiele rozpoczęty

Oprócz „Maniaków Lodu” w imprezie wzięły osoby z zaprzyjaźnionych klubów. Byli wiec: „Janowskie Morsy”, „Lodołamacze” ze Stalowej Woli, „Pingwiny z Państwa Jarocin” i Kra Biszcza”.

Na początek uczestnicy wzięli udział w rozgrzewce, aby później zanurzyć się w zimnej wodzie. Dzięki morsowaniu wczesną jesienią, będą mogli stopniowo przyzwyczajać organizm do kontaktu z zimnem.

„Maniacy Lodu” zapewnili moc atrakcji

Po wspólnej kąpieli przyszedł czas na integrację. Były wybory miss i mistera, konkurencje sportowe czy gorące tańce na piasku.

Rozpoczęcie sezonu morsowego w Zaklikowie było połączone z akcją #szczepimysię.

Każdy może się przyłączyć do wspólnego morsowania

Do wody nie należy wchodzić samemu, zawsze trzeba mieć kogoś obok siebie bo nie wiemy jak

zareaguje nasz organizm na tak zimną wodę. Trzeba mieć również ze sobą czapkę, rękawiczki (bo właśnie przez głowę i ręce tracimy najwięcej ciepła), ręcznik, kąpielówki, buty do wody oraz coś ciepłego do picia po wyjściu z wody.

„Maniacy Lodu” zachęcają do wspólnych kąpieli dzieci, młodzież, osoby starsze. Kto chciałby rozpocząć nową przygodę może spotkać się z zaklikowskimi morsami w każdą niedzielę o 9 i w środy o 17 nad zalewem.