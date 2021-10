Piaskowa Odlewnia Aluminium to najdłużej działający i zarazem największy wydział firmy Thoni Alutec. To właśnie ten wydział zapoczątkował działalność przedsiębiorstwa i stanowi jej główny filar. Odlewnia aluminium jest miejscem, gdzie na pierwszym miejscu stawiane są zarówno dobro i bezpieczeństwo pracowników jak i najwyższa jakość produktów. Stale wprowadzane inwestycje i usprawnienia w połączeniu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem firmy pomagają poprawiać komfort i jakość pracy. Wszystkie nowe pomysły i innowacje mają na celu pomagać pracownikom w wykonywaniu ich codziennych obowiązków.

Odlewnia aluminium składa się z kilku wydziałów, których profil i charakter pracy może być bardzo różny. Aplikując do naszej firmy każdy kandydat jest traktowany indywidualnie. Podczas procesu rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na posiadane umiejętności, doświadczenie i predyspozycje. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie do charakteru pracy, wydziału i stanowiska, aby współpraca była długoletnia.

Na Odlewnię Piaskową składa się kilka wyspecjalizowanych wydziałów:

Modelarnia

Niektórych może zainteresować fakt, że pracując na odlewni wcale nie trzeba pracować przy odlewaniu aluminium. Osoby, które lubią pracować z różnego rodzaju materiałami jak drewno czy żywica, znakomicie odnajdą się na wydziale modelarni. To tutaj przygotowuje się wszystkie modele do budowy form. Wydział jest wyposażony w nowoczesne, specjalistyczne maszyny (frezarki, tokarki) oraz obrabiarki CNC, które ułatwiają pracę pracownikom wydziału. Dokonana inwestycja w postaci zakupu najnowocześniejszych obrabiarek 3 i 5-osiowych znacznie podniosła komfort i wygodę pracy, co również przełożyło się na wyższą wydajność. Praca w biurze projektowym modelarni wiąże się z ciekawymi i ambitnymi projektami oraz możliwością korzystania z najnowszego oprogramowania CAD/CAM w branży.

Topialnia

Wydział topialni ma strategiczne znaczenie w procesie odlewania, ponieważ to tu przygotowywane są stopy aluminium do zalewania form piaskowych. Stanowiska dostępne na tym wydziale są ściśle związane z topieniem aluminium, zalewaniem form oraz pracą w laboratorium. Każdy nowy pracownik otrzymuje komplet specjalistycznych ubrań żaroodpornych i ochronnych, które są zgodne z ogólnoeuropejskimi normami bezpieczeństwa. Poczynione inwestycje pozytywnie wpłynęły na komfort pracy. Przykładem może być zakup nowych, nowoczesnych rafinatorów, co znacznie poprawiło jakość pracy w topialni.

Formiernia

Formiernia to jeden z najważniejszych wydziałów na odlewni ponieważ odpowiada za przygotowanie form do późniejszego zalania stopionym aluminium. W pracy na wydziale formierni najważniejsza jest praca zespołowa, dokładność i dbałość o szczegóły. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w dużym stopniu usprawniają produkcję oraz odciążają pracowników. Firma stawia na jakość, dlatego każdy nowy pracownik przechodzi gruntowne szkolenie pod okiem specjalistów i doświadczonych pracowników. Przeprowadzane są również szkolenia jakościowe w celu ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy.

Wybijalnia

Wydział odpowiada za uwolnienie gotowego odlewu z formy piaskowej. Wydział wybijalni zaopatrzony jest w szereg specjalistycznych maszyn pomagających pracownikom w pracy. Automatyczne piaskarki całkowicie odciążyły pracowników z ich wcześniejszych obowiązków. Obecnie ich zakres obowiązków to obsługa suwnicy oraz monitorowanie procesu, który przeprowadzany jest automatycznie. Proces został całkowicie zautomatyzowany a pracownik musi jedynie go kontrolować i dbać o prawidłowość przebiegu procesu. Thoni Alutec stawia na coraz większą automatyzację produkcji.

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia odpowiada za obróbkę powierzchniową gotowych odlewów aluminiowych. Wydział ten bardzo mocno stawia na inwestycje w nowe technologie i całkowitą automatyzację procesów. Na tym wydziale, za sprawą nowo zakupionych robotów firmy KUKA, zmienia się charakterystyka pracy z fizycznej na kontrolną. Roboty zastępują pracę fizyczną w stu procentach. Inwestycja w nowoczesne rozwiązania zaowocowała dużym zadowoleniem pracowników, poszerzeniem ich kompetencji oraz poprawą wydajności. Dla operatorów nowoczesnych maszyn przeprowadzane są specjalistyczne szkolenia z obsługi urządzeń. Inwestycje w nowoczesne technologie objęły również obszar spawalni, gdzie zainstalowaliśmy automatyczne ramię spawalnicze marki Kawasaki. Jest to w pełni zautomatyzowany robot precyzyjne spawający metodą TIG bardzo skomplikowane detale. Stanowiska pracy na wydziale oczyszczalni to również programiści, którzy odpowiadają za programowanie robotów spawalniczych.

Kontrola jakości

To dział odpowiadający za kontrolowanie odlewów pod kątem pomiarowym oraz wizualnym. Na wydziale kontroli jakości poczyniono szereg inwestycji w nowoczesne technologie. Pracownicy mają możliwość wykorzystania w codziennej pracy innowacyjnych skanerów 3D. Dzięki korzystaniu z tych urządzeń uzyskujemy podwyższoną dokładność pomiarów sięgającą nawet 18 µm oraz zakresami pomiarowymi od 2m do 4,5m. Praca na wydziale jest bardzo odpowiedzialna, ale również satysfakcjonująca. W obszarze kontroli jakości pomiarowej zatrudniamy przede wszystkich absolwentów studiów inżynierskich. Detale aluminiowe produkowane przez naszą firmę poddawane są również badaniom nieniszczącym (badanie RTG, ultradźwiękowe, czy badanie penetracyjne), jak i przeprowadzane są badania niszczące. Wszystko to w celu zachowania jak najwyższej jakości oferowanych produktów.

Przez różnorodność detali jakie produkujemy i technologii wykorzystywanej do ich obróbki jesteśmy światowym liderem wśród odlewni aluminium. W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy najlepszych specjalistów z obszaru odlewnictwa jak i oferujemy możliwość przyuczenia do zawodów związanych z produkcją detali aluminiowych.

https://www.thoni-alutec.pl/praca/