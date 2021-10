Szpital w Nisku otrzymał ogromne wsparcie z rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Promesę na 960 tys. złotych władzom powiatu niżańskiego i Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku przekazał w piątek, 22 października, poseł Rafał Weber. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego aparatu RTG.

Szpital w Nisku ze wsparciem premiera

– Dofinansowanie, które przez Powiat Niżański trafi docelowo do szpitala powiatowego w Nisku, pochodzi z rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Środki będą przeznaczone na sprzęt specjalistyczny do niżańskiego szpitala. Tym sprzętem będzie aparat RTG – mówi starosta niżański Robert Bednarz. – To dla nas bardzo ważny dzień, kiedy po wielu staraniach udaje nam się zrealizować to co szczególnie ważne w kontekście funkcjonowania szpitala, leczenia pacjentów w niżańskim szpitalu.

Zakup aparatu wesprze też Powiat Niżański

Nowoczesny aparat będzie kosztował milion 250 tysięcy złotych, z czego 80 procent to dotacja z rezerwy PRM. Ponad 200 tysięcy złotych przekaże na zakup Powiat Niżański, zaś 20 tysięcy złotych Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

Dostali tyle, o ile prosili

– Premier Mateusz Morawiecki przyznał środki finansowe o które zwrócił się pan starosta na zakup aparatu RTG dla szpitala w Nisku. Wnioskowana kwota przez pana starostę to 960 tysięcy złotych i dokładnie taka kwota w ramach rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów została przyznana – wyjaśniał wiceminister infrastruktury poseł Rafał Weber.

To dofinansowanie odciąży dyrekcję szpitala

– Myślę, że to dofinansowanie jest bardzo istotne, bardzo ważne, ponieważ pozwoli odciążyć czy to dyrekcję szpitala czy starostę i całe starostwo od zakupu tego aparatu, a środki, które zostaną będą do przeznaczenia na inne cele, a wiem, że starosta prowadzi szeroko zakrojone inwestycje szpitalne, polegające chociażby na rozbudowie szpitala. To bardzo duża, wielomilionowa inwestycja i każde środki, które trafią m.in. na dosprzętowienie są bardzo ważne i pozwolą na to, by tamta inwestycja mogła przebiec zgodnie z planem – mówił wiceminister.

