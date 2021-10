Trwa IV edycja kursu podoficerskiego „SONDA” w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Za uczestnikami intensywny tydzień szkolenia dla kandydatów na podoficerów młodszych, przyszłych dowódców sekcji lekkiej piechoty.

Kurs podoficerski „SONDA”

– W minioną sobotę, 16 października, żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zainaugurowali IV edycję praktycznego szkolenia na kursie podoficerskim „SONDA”. Wcześniej wszyscy kandydaci odbyli kurs w formie e-learningu, przygotowujący do części praktycznej, który zakończony był testem. W szkoleniu bierze udział 16 żołnierzy wyselekcjonowanych z batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku i Przemyślu. Wszyscy ochotnicy zostali zakwalifikowani do projektu „SONDA” w drodze rekrutacji, którą prowadziła komisja powołana przez dowódcę brygady. W czasie kwalifikacji kandydaci musieli wykazać się szeroką wiedzą ogólnowojskową oraz zaliczyć test sprawności fizycznej – wyjaśnia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.PBOT.

Zajęcia w Jarosławiu

Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym, który tym razem żołnierze 3. PBOT odbędą w 5. Mazowieckiej BOT. Organizatorem sprawdzianu będzie Szkoła Podoficerska „SONDA” z siedzibą w Zegrzu i Toruniu. – Należy podkreślić, że za planowanie, organizację i przeprowadzenie kursu są odpowiedzialni podoficerowie OT z Podkarpackiej Brygady, uczestnicy wcześniejszych edycji kursu „SONDA”. Zajęcia prowadzone są na terenie 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu – dodaje kpt. Sura.

Intensywne szkolenie

– Wzorując się na naszych poprzednikach, twórcach Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej, 16 ochotników w tym 5 kobiet naszej Brygady rozpoczęło bazowy kurs podoficerski „SONDA”. Przed kandydatami kilka tygodni intensywnej i wytężonej pracy. Po zakończeniu szkolenia każdy z nich zostanie dowódcą sekcji i przejmie odpowiedzialność za swoich podwładnych. Wówczas rozpoczną nowy etap w służbie wojskowej. Dzięki temu, tak jak nasi poprzednicy, będą mogli tworzyć wielkie rzeczy” – wyjaśnił st. chor. sztab. Seweryn Ledwożyw, starszy podoficer Dowództwa 3.PBOT.

Innowacyjna „SONDA”

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że” jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn. Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej był kurs „AGRYKOLA” odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.

