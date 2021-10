Biała Sobota to akcja bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Kampania, znana od dawna w całej Polsce, w Stalowej Woli została zorganizowana 16 października przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne. Kolejki pacjentów czekających przed gabinetami nie zabrakło.

Większość z nas popełnia jeden zasadniczy błąd – umawiamy się do lekarza dopiero wtedy, gdy poczujemy się źle. I nie chodzi o przeziębienie. Możemy tygodniami chodzić z bólem zanim zdecydujemy się pójść do lekarza.

Stąd między innymi wziął się pomysł organizacji tzw. „Białej Soboty”. By zachęcić ludzi do badań profilaktycznych. W Stalowej Woli akcja odbywała się pod hasłem „Każdy jest ważny”.

– Biała Sobota od wielu lat wpisuje się w działalność służby zdrowia. To wydarzenie, które pozwala pacjentom przyjść do firmy medycznej, przychodni i skorzystać bezpłatnie z porad lekarzy specjalistów. Nasze Centrum Medyczno-Diagnostyczne funkcjonuje w Stalowej Woli od lutego bieżącego roku. Jest to nasze pierwsze wydarzenie tego typu. Cieszymy się, że udało nam się je zorganizować w tym jesiennym okresie – mówił dr Tomasz Kiszka, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog.

Bezpłatne badania i konsultacje

Organizacja tego rodzaju wydarzeń prozdrowotnych stwarza możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych i porad specjalistów od zdrowia, co sprzyja zapobieganiu chorobom i daje szansę na ich wczesne wykrycie.

– Pacjenci, którzy tutaj do nas dzisiaj przyszli korzystają z usług naszych specjalistów takich jak: chirurg onkolog dr Prażmo ze Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Sutka z Lublina, dr Trąbka urolog znany na naszym rynku stalowowolskim, dr Hałasa również urolog ze Szpitala Wojskowego w Lublinie, neurolog dr Paciura, który pracuje na co dzień w Sandomierskim Ośrodku Neurologicznym, pediatra, hematolog dr Joanna Mrozowska-Kiszka. Mamy również doktora Wilczyńskiego, który jest naczyniowcem, mamy też panią Izabelę Łach, która jest dietetykiem. Wszyscy ci specjaliście udzielają dzisiaj naszym pacjentom bezpłatnych porad. Dodatkowo dr Ewa Paciura wykonuje w dniu dzisiejszym badania endoskopowe, gastroskopię, są to badania górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ponadto specjaliści w zależności od potrzeby wykonują badania ultrasonograficzne jamy brzusznej Pacjent, jeżeli jest taka potrzeba, otrzymuje bezpłatny pakiet badań, który może zrealizować w Laboratorium DiLab, które jest partnerem naszej akcji – mówił dr Tomasz Kiszka.

Biała Sobota w CMD okazją do realizacji programu „Profilaktyka 40 Plus”

W znajdującym się po sąsiedzku Laboratorium DiLab w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” można było wykonać badania laboratoryjne, po wcześniejszym wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta.

Można było również zaszczepić się przeciwko COVID-19 szczepionkami firmy Pfizer i Johnson and Johnson. Szczepienia wykonał zespół NZOZ Zdrowie z Janowa Lubelskiego.

Na nieodpłatną konsultację lekarską do specjalistów Centrum można było zapisywać się przez dwa tygodnie. Zainteresowanie było bardzo duże. W sumie z porad skorzystało ponad 100 osób.

– Miejsca do specjalistów rozeszły się naprawdę w mgnieniu oka. To też w pewnym sensie świadczy o trudności w dostępie pacjentów do publicznej służby zdrowia. Mamy problemy związane z pandemią, która ponownie zaczynam się rozkręcać, mamy kryzys w polskiej służbie zdrowia, który głównie przekłada się na potrzeby kadrowe. Dlatego tym bardziej chcielibyśmy, żeby ta impreza była w przyszłości imprezą cykliczną – dodaje dr Kiszka.

W trosce o naszych „przyjaciół mniejszych”

Sobotnim badaniom towarzyszyła również akcja charytatywna. Każdy chętny mógł przekazać w tym dniu dowolną kwotę wolontariuszom z Przytuliska Psia Przystań.

Mieszkańcy okazali się bardzo hojni. Zebrano 3 tys. 817 złotych. Potrzeby są ogromne dlatego zebrana suma w całości trafi do podopiecznych przytuliska w Stalowej Woli.

– Dzięki takim wydarzeniom więcej osób dostrzeże to, że niestety psy są też w potrzebie, tak jak i ludzie, i też potrzebują naszej pomocy. Potrzeby są niestety ogromne. Psy muszą mieć jedzenie, okrycie, schronienie, opiekę weterynaryjną. To wszystko kosztuje, a my byśmy chcieli, żeby te psy miały jak najlepiej – mówi Katarzyna Babula z Przytuliska Psia Przystań.

– My jesteśmy stowarzyszeniem więc działamy tylko z datków, własnych składek, zbieramy też nakrętki, prosimy o wsparcie przez swoją stronę internetową, na której szczegółowo piszemy czego naszym psiakom potrzeba i w jaki sposób można wesprzeć naszą działalność – dodaje Aldona Polańska.

Brakuje domów tymczasowych

Wolontariuszki podkreślają, że przede wszystkim brakuje osób, które chciałby zapewnić pieskom dom tymczasowy.

– Bardzo są nam potrzebne tak zwane domy tymczasowe, czyli osoby, które mogą przygarnąć pieska na tydzień, na miesiąc. Czasami to są jedynie 3 dni, bo na przykład suczka po sterylizacji, po zabiegu potrzebuje częstszej uwagi, a my niestety w przytulisku nie mamy takiej możliwości, bo przychodzimy tam tylko na dyżury. Czasem też znajdujemy pieska w bardzo słabym stanie, więc też lepiej, żeby ktoś miał go na oku cały czas. Niestety mamy na tę chwilę tylko jeden taki dom tymczasowy – mówi Aldona Polańska.

To czego jeszcze w przytulisku brakuje oprócz, jedzenia, leków, bud, koców, domów tymczasowych, to wolontariuszy chętnych do opieki.

– Szukamy wolontariuszy dorosłych, osób odpowiedzialnych, które mają doświadczenie z pieskami i mają trochę czasu, chęci, cierpliwości, żeby nam pomóc chociażby w wyprowadzaniu ich na spacery. W tej chwili opiekujemy się 27 pieskami. Każdego z nich trzeba dwa razy dziennie wyprowadzić i poświęcić co najmniej pół godziny. Dlatego pomoc bardzo by nam się przydała. Zapraszamy też małoletnich wolontariuszy, którzy za zgodą opiekuna, chcą zająć się naszymi podopiecznymi – dodają wolontariuszki z Psiej Przystani.

Wszystkie informacje na temat stalowowolskiego przytuliska można znaleźć na stronie internetowej: www.psiaprzystan.pl oraz na Facebooku stowarzyszenia.