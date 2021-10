Twierdza w Nisku wciąż nieosiągalna jest dla kolejnych rywali Sokoła. W ostatniej kolejce przekonała się o tym Unia Nowa Sarzyna. Unici ponieśli drugą porażkę z rzędu i trzecią w rundzie jesiennej.

Gospodarze w spotkaniu na szczycie stalowowolskiej „okręgówki” wystąpili bez dwóch kluczowych swoich graczy, Damiana Judy i Patryka Tura, a po kilkunastu minutach dołączył do nich kolejny piłkarz wyjściowej jedenastki, Michał Serafin.

W pierwszej połowie bardziej ofensywnie nastawiona była Unia. Goście różnymi sposobami próbowali przedostać się w pobliże bramki Kacpra Moskala i stwarzać sobie sytuacje strzeleckie, ale nie znaleźli recepty na dobrze tego dnia dysponowanego bramkarza Sokoła.

Druga połowa ponownie rozpoczęła się od ataku unitów, ale to Sokół zdobył bramkę. W 58. minucie Wośko sfaulował w „szesnastce” Maruta i sędzia Pych podyktował rzut karny. Na gola zamienił go poszkodowany. Najlepszą okazję na wyrównanie miał Eryk Sarzyński – piłka po jego strzale z pola karnego otarła się o poprzeczkę. W doliczonym czasie gry, grający od kilku minut w osłabieniu Sokół (druga żółta kartka dla Karola Dziopaka) wyszedł z kontrą, po której Dariusz Żuraw po raz drugi musiał wyciągać piłkę z bramki. Pokonał go Jakub Janczyk.

– Za chwilę sędzia powinien podyktować dla nas drugiego karnego. Ewidentnie faulowany był Kamil Kobylarz – mówi kierownik Sokoła Nisko, Stanisław Smender. – Wygraliśmy, ale martwią nas kontuzje Patryka Tura i Damiana Judy, które są efektem ostrej gry piłkarzy ze Zdziar w poprzedniej kolejce.

SOKÓŁ – UNIA 2:0 (0:0)

1-0 Marut (59 – rzut karny), 2-0 Janczyk (90)

SOKÓŁ: K.Moskal – Buczek, Drelich, Stępień, Tabaka, Młynarczyk (89 Maciorowski), Dziopak, F.Moskal (90 Kobylarz), Marut (80 Janczyk), Serafin (25 Ecker), Tur (80 Kloc).

UNIA: Żuraw – Bigas, Wośko, Wiatr (75 Gnatek), Gnidec, Iskra (57 Klocek), Sarzyński, Madej, Prykhodko (69 Rutyna), Błajda (90 Łoin), Łuczak.

Sędziował Jakub Pych (Dębica). Żółte kartki: Tabak, Marut, M.Tur, Stępień, Dziopak – Wiatr, Wośko, Gnatek. Czerwona kartka Dziopak (86. minuta, druga żółta).