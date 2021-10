Strażacy z OSP Jarocin chcą zebrać środki na doposażenie nowego samochodu strażackiego. Na zakup dodatkowego sprzętu potrzebują 20 tys. złotych. Pomóc może każdy z nas.

W tym roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie trafił długo wyczekiwany nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Auto zostało zakupione dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu z budżetu gminy Jarocin.

Potrzebują drabiny, latarek i radiotelefonów

Aby w jeszcze większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jarocin, strażacy zdecydowali się doposażyć auto. Chcę zakupić m.in. latarki, radiotelefony nasobne, jak również drabinę, która jest nieodzownym elementem wyposażenia wozu strażackiego.

Strażacy OSP Jarocin chcą zebrać 20 tysięcy

Zakup dodatkowego wyposażenia to koszt około 20 tysięcy złotych. Aby zebrać tę kwotę, strażacy – ochotnicy z OSP w Jarocinie zorganizowali zbiórkę pieniędzy.

– Zwracamy się z prośbą do wszystkich miłośników i sympatyków pożarnictwa, jak również do mieszkańców naszej gminy, którym to w głównej mierze ten pojazd będzie służył o wsparcie w doposażeniu naszego wozu bojowego. Z góry dziękujemy za wsparcie – proszą i zarazem dziękują za nie druhowie z Jarocina.

Wesprzeć strażaków można poprzez wpłatę, nawet najmniejszej kwoty, poprzez stronę https://zrzutka.pl/.

