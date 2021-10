Z siedmioma zwycięstwami, jednym remisem i jedną porażką, zakończył pierwszą rundę, występujący w grupie D podkarpackiej ligi juniorów młodszych, zespół KS Trenera Łukasza Kościelskiego.

Ostatnim rywalem stalowowolskiej drużyny była Osława Zagórz, która tydzień wcześniej pokonała u siebie Stal Łańcut, a we wrześniu zdobyła komplet punktów w spotkaniu ze Stalą II Mielec – a to zespoły, które wciąż mają szanse na wywalczenie mistrzostwa półmetka rozgrywek sezonu 2021/22. Do prowadzącej ekipy Trenera Łukasza Kościelskiego ta dwójka traci 3 punkty i ma do rozegrania po jednym meczu. Zespół z Łańcuta zmierzy się u siebie z Błyskawicą Rozbórz, a mielczanie na wyjeździe ze Stalą III Rzeszów.

W ostatnim swoim występie KS TŁK nie dał żadnych szans osłabionej kadrowo drużynie z Zagórza. W wyjściowej jedenastce gości zagrało trzech… bramkarzy. Jeden stanął w bramce, a dwóch wypełniało obowiązki piłkarzy z pola. Przez kwadrans ambitnie walczącym gościom udawało się dotrzymywać kroku rywalowi. Skrzydła podciął im problematyczny rzut karny, który na gola zamienił Piotr Leszczyński. Za chwilę drugiego strzelił Jakub Krawiec i rozwiązał się worek z bramkami. Skończyło się na „dyszce”.

KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO – MKS OSŁAWA ZAGÓRZ 10:0 (4:0)

1-0 Leszczyński (15 – rzut karny), 2-0 Krawiec (18), 3-0 Skrzypek (42), 4-0 Skrzypek (44), 5-0 Drozd (48), 6-0 Drozd (55), 7-0 Skrzypek (57), 8-0 Skrzypek (63), 9-0 Kuziora (80), 1-0 Rysak (84).

KS TŁK: Malec – Buda, Foryś, Wątróbski (65 Rysak), Smutek (60 Kuziora), Robótka (65 Figat), Majewski (60 Kochan), Drozd (60 Niewiadomski), Leszczyński Krawiec, Skrzypek.

OSŁAWA: Kania – Niemczyk, Felenczak (70 Sech), B.Gocek, J.Gocek, Bańczak, Cęgiel (46 Kościółek), Koczera, Wojtuszewski, Olejarz, Strzałka.

Sędziował Piotr Chmura (Stalowa Wola)