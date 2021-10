Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli świętowała 70-lecie działalności. Skromne początki, ludzie oddani tworzeniu miejsca spotkań z muzyką. lata chude i obfite w kluczowe momenty w historii – tak w skrócie można opisać historię państwowego szkolnictwa muzycznego w Stalowej Woli.

Obchody jubileuszowe w PSM trwały trzy dni. Rozpoczęły się 13 października wykładem inauguracyjnym prof. Macieja Pabicha z Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertem fortepianowym w wykonaniu Renaty i Macieja Pabich oraz koncertem zespołu „The OneNess”. Kolejnego dnia odbył się koncert „Canto ostinato” w wykonaniu duetu fortepianowego w składzie: Paweł Baran i Andrzej Ślązak.

Gala jubileuszowa na 70-lecie Szkoły Muzycznej

– 70 lat w naszym młodym mieście to bardzo piękna liczba. Mnóstwo absolwentów, wspaniałych ludzi, którzy zajmują się muzyką, kulturą, sztuką na całym świecie dlatego to tak bardzo cieszy. Kończymy te trzydniowe obchody jubileuszowe wielką galą, odznaczeniami dla nauczycieli, bo to właśnie nauczyciele tworzą naszą piękną szkołę – mówił dyrektor PSM Maciej Witek.

Odznaczenia i nagrody

Podczas uroczystej gali z okazji 70-lecia PSM w Stalowej Woli, oprócz koncertu w wykonaniu uczniów, nie mogło zabraknąć uhonorowania tych, którzy pracują na pozycję szkoły.

Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali więc: Wojciech Front, Krzysztof Garbacz, Janusz Kutyła, Renata Kutyła, Elżbieta Mazurkiewicz, Daniel Rogowski, Krystyna Węglarz, Ewa Woynarowska oraz Bożena Wójtowicz.

Z kolei nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali: Krystyna Węglarz, Paweł Baran, Krzysztof Garbacz i Adrian Małek.

To nie był koniec wyróżnień, które tego wieczoru zostały przyznane. Dyrektor PSM Maciej witek miał niespodziankę dla swojej kadry. Z jego ręki nagrody otrzymało, aż 36 pedagogów.

Na 70-lecie Szkoły Muzycznej przybyło wielu gości

Podczas gali jubileuszowej nie mogło zabraknąć gości ze świata kultury i sztuki, samorządowców, władz miasta i przyjaciół szkoły, którzy życzyli dyrekcji kolejnych, owocnych lat pracy z uzdolnioną muzycznie młodzieżą.

Jednym z tych gości był wizytator Zenobiusz Kajda.

– Tego typu szkoły stanowią wartość dodaną w całej Polsce. My mieszkańcy takich miejscowości jak Stalowa Wola i innych, możemy być dumni, że mamy takie szkolnictwo. Z różnych wizyt, również zagranicznych, wynika, że mało, które kraje mają taki system. Więc mamy wiele powodów do dumy. Według mojej wiedzy Stalowa Wola jest jedyną miejscowością, oprócz Gdyni, która się charakteryzuje tym, że historia szkoły muzycznej jest prawie tak długa jak historia miasta. I to jest bardzo duży wyjątek i wyróżnienie, którego wszystkim, którzy pracowali i pracują na rzecz tej szkoły gratuluję – podkreślił wizytator.

Po zakończeniu części oficjalnej był czas rozmowy, wspomnienia i świętowanie.

