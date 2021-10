Sąd w Nisku zmieni swoją siedzibę. Już za niespełna 3 lata przeniesie się do nowego gmachu przy ulicy Gisgesa. Nowy budynek już pnie się do góry. Jego budowa potrwa do końca maja 2024 roku. W miniony poniedziałek, 18 października, w fundament budynku wmurowano kamień węgielny, a dokładnie kapsułę w której znalazł się akt erekcyjny, miniatura godła Polski i herbu Niska, a także słonik z podniesioną trąbą.

Wmurowali kamień węgielny

Nowy sąd w Nisku już powstaje. Prace przy budowie wspólnej siedziby dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku idą pełną parą. W miejscu dawnego przedszkola przy ulicy Gisgesa wylano już fundamenty pod gmach. W poniedziałek, 18 października, wmurowano w nie kamień węgielny. W tym ważnym dla Niska wydarzeniu udział wzięli m.in. wiceminister sprawiedliwości poseł Marcin Warchoł, prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Marek Klimczak, prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Szymon Rożek, prezes Sądu Rejonowego w Nisku Anna Lipiarz, a także prokurator okręgowy Tarnobrzegu w Janusz Woźnik, prokurator rejonowy w Nisku Piotr Walkowicz. Nie zabrakło także poprzedniego burmistrza gminy i miasta Nisko Juliana Ozimka.

To ważny dzień dla Niska

– Dzisiejsza uroczystość jest na miarę wszech czasów, gdyż taka inwestycja na terenie gminy i miasta Nisko to nie jest codzienność. To wyjątkowa budowa, budowa nowej siedziby dla sądu i prokuratury w Nisku – mówił na terenie, gdzie powstaje nowy sąd w Nisku, burmistrz Waldemar Ślusarczyk. – Dziś jest ten moment, kiedy chcemy rozpocząć tę budowę, tak jak zawsze powinno się robić, od poświęcenia i tego co powinno zostać dla potomnych – kamienia węgielnego. W fundament budynku zostanie wmurowany akt erekcyjny tak, by ta budowa rosła i to szybko. To ma zostać po nas, świadczyć o tym, że byli odważnie ludzie, że nie tylko mówili, ale też działali.

Idea budowy sądu w Nisku stała się faktem

O szczegółach związanych z budową gmachu mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. – Idea stała się faktem. Przypomnę, że 12 marca 2018 roku spotkaliśmy się w podobnym gronie i podpisaliśmy w urzędzie miasta list intencyjny. To było trzy lata temu, wtedy pozostawało to w bardzo dalekiej przyszłości, kwestia przetargu, wyboru wykonawcy, rozpoczęcia budowy. I oto dziś jesteśmy w momencie bardzo ważnym, widzimy, że to co wtedy obiecywaliśmy na piśmie stało się rzeczywistością. Mury rosną i to w bardzo szybkim tempie – mówił.

Ostatnia prosta

– Dziękuję tym, którzy zaangażowali się w ten proces od początku, przede wszystkim burmistrzowi Julianowi Ozimkowi, który mnie zaraził tym pomysłem, który jako pierwszy podjął temat budowy sądu w Nisku. Kontynuował to burmistrz Waldemar Ślusarczyk, niczym w sztafecie przejął pałeczkę od swojego poprzednika i dziś jesteśmy w tym miejscu, kiedy mogę powiedzieć, że został nam już ostatni odcinek tego maratonu, ostatnia prosta. To co się dzieje za naszymi plecami to są już realne prace po wszystkich przetargach – podkreślał wiceminister.

Sąd w Nisku i prokuratura pod jednym dachem

Wspólna siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku będzie miała 3700 metrów kw., a zakres robót obejmie także niezbędne przyłącza i zagospodarowanie terenu. Projekt zakłada podział budynku na dwa segmenty – od strony północnej mieści się część dedykowana dla Prokuratury Rejonowej, od południa dla Sądu Rejonowego. Część centralną zaprojektowano jako reprezentacyjną, trzykondygnacyjną galerię w formie patio, przekrytą świetlikiem. Świetlik zapewnia doświetlenie sal rozpraw i pozostałych pomieszczeń we wnętrzu.

Za budowę płaci ministerstwo

Sąd w Nisku i prokuratura to nie jedyne instytucje wymiaru sprawiedliwości, które znajdą swoje miejsce w nowym gmachu. Zaplanowane są w nim także pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Referendarzy Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Ponadto w budynku znajdzie się archiwum Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Warto dodać, że będą tu też pomieszczenia dla sędziów, referendarzy, adwokatów, radców prawnych i świadków. Swoje miejsce będzie miał również Wydział Ksiąg Wieczystych.

Inwestycja zostanie sfinansowana w pełni ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, bez obciążenia dla lokalnego budżetu. Wartość budowy nowych obiektów to około 56 mln zł. Prace będą trwały trzy lata.

