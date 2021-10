Wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska na wysokości galerii Vivo od strony ulicy Poniatowskiego stanęło liczące blisko pół kilometra długości ogrodzenie. Płot ma na celu wyeliminowanie przekraczania jezdni przez pieszych i rowerzystów w miejscu niedozwolonym.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska wymusiła wyłączenie z użytkowania w kierunku Vivo ronda imienia Honorowych Dawców Krwi w ulicy Poniatowskiego. Mimo to piesi i rowerzyści chcąc skrócić sobie drogę do galerii handlowej przechodzili przez jezdnię „starą” trasą, co stwarzało wiele niebezpiecznych sytuacji.

Płot przy obwodnicy Stalowej Woli i Niska ma pomóc w wyegzekwowaniu od mieszkańców przestrzegania przepisów

– Ogrodzenie będzie zamontowane na długości 488 metrów. W tym tygodniu planujemy zakończyć montaż. Ogrodzenie ma służyć poprawie bezpieczeństwa na tym odcinku drogi i wynika z przeprowadzonego audytu BRD. Chcemy ograniczyć możliwość przechodzenia pieszych w miejscu niedozwolonym – mówi Bartosz Wysocki, z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

W przyszłości problem ma rozwiązać budowa kładki pieszo- rowerowej przez obwodnicę, ale póki co mieszkańcy muszą korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych.