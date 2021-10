Szybkość działania Internetu to jeden z kluczowych elementów, na które zwracamy uwagę zarówno przy wyborze określonej oferty, jak i już w trakcie korzystania z danej sieci. Zdarza się jednak, że nie jesteśmy ze wspomnianej szybkości do końca zadowoleni – jak możemy ją zwiększyć? Co zrobić z komputerem, żeby Internet działał szybciej? A może warto postawić na wzmacniacz Wi-Fi? Oto kilka sprawdzonych sposobów!

Oczyść teren

Chcąc przyspieszyć Internet domowy, warto zacząć od zniwelowania czynników, które mogą aktywnie wpływać na spowolnienie Wi-Fi. Należą do nich zarówno elementy zabudowy, na które, siłą rzeczy, mamy nieco mniejszy wpływ, jak i np. sprzęty elektroniczne. Sprawdź, czy nie posiadasz chociażby dekodera, radia, mikrofalówki, głośników bądź telewizora, które pracują na tej samej częstotliwości, co Twój router. Jeśli działają w tym samym czasie, faktycznie mogą spowalniać Internet. Po pierwsze, warto więc, np. ładować film w innym momencie niż ten, w którym akurat podgrzewasz obiad w mikrofali, a po drugie – ustaw tego typu sprzęty jak najdalej od routera.

Postaraj się też postawić router z dala od elementów metalowych, szklanych bądź betonowych – one także mogą tłumić sygnał. Co ciekawe, spowalniać Internet może też… akwarium! Jeśli jest naprawdę wielkie, może utrudniać dostęp do sieci urządzeniom, które znajdują się po drugiej stronie. Na niekorzyść Wi-Fi mogą działać również lustra – router nie powinien stać naprzeciwko nich, ponieważ mogą odbijać sygnał.

Czy masz odpowiednie zabezpieczenia?

Ufasz swoim sąsiadom? Znakomicie – to bardzo ważne. Niestety, nawet pomimo największej dozy zaufania, warto wprowadzić silne hasło do swojej domowej sieci Wi-Fi, by żaden nieproszony gość nie mógł się do niej podłączyć. Warto też raz na jakiś czas zmienić hasło na nowe, zwłaszcza jeśli w międzyczasie korzystało z Twojej sieci sporo osób.

Postaw na wzmacniacz Wi-Fi

Masz grube ściany w mieszkaniu lub Twój dom ma kilka pięter, na których sygnał nie rozkłada się równomiernie – jak przyspieszyć Internet w takich przypadkach? Poza podstawowymi wskazówkami warto postawić wtedy na dodatkowy wzmacniacz Wi-Fi. Tego typu sprzęt sprawia, że urządzenia automatycznie przełączają się tak, by mieć jak najmocniejszy sygnał. Dzięki temu możliwe jest korzystanie ze stabilnej sieci nawet w takich przestrzeniach jak garaż, strych czy piwnica.

Przykładem wzmacniacza Wi-Fi jest POD, który może wesprzeć Internet domowy od UPC. Wystarczy włożyć to niewielkie, spokojnie mieszczące się w dłoni urządzenie do kontaktu i przeprowadzić łatwą oraz szybką instalację poprzez aplikację mobilną. Później już w zasadzie POD wykona całą pracę samodzielnie – sam się uczy i dopasowuje do potrzeb użytkowników oraz przestrzeni, w której pracuje. Dzięki temu sygnał faktycznie staje się o wiele silniejszy i – co zostało już wspomniane – stabilniejszy.

Pożegnaj się z wirusami

Jeśli zaś chodzi o modyfikacje, jakie można – a wręcz trzeba – przeprowadzić w komputerze, należy zacząć przede wszystkim od przeskanowania go pod kątem ewentualnego złośliwego oprogramowania. Wirusy często mocno osłabiają komputer (nie mówiąc już o innych zagrożeniach, jak np. kradzież danych). Siłą rzeczy wpływa to także na spowolnienie Internetu. Dobry program antywirusowy jest więc w tym przypadku skarbem!

Bądź na bieżąco – wykonaj aktualizacje

W usprawnieniu pracy komputera i tym samym także prędkości, z jaką można na nim korzystać z Internetu, ważne jest również robienie na bieżąco niezbędnych aktualizacji m.in. przeglądarki. Podobnie dotyczy to routera – konieczna może okazać się aktualizacja jego oprogramowania.

Zwykle w momencie kiedy tego typu aktualizacje stają się dostępne, dostajemy informacje mailowe czy np. powiadomienia push – nie ignorujmy ich! Może się bowiem okazać, że zaszły istotne zmiany, bez których ani rusz. A przecież szybki i stabilny Internet to w XXI wieku podstawa – na szczęście jest szansa, że kilka prostych wskazówek pomoże Ci właśnie z takiego korzystać!