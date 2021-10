Budki dla jerzyków trafią do mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem. Do akcji wieszania budek lęgowych mieszkańców zachęca Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Budki zostaną przekazane mieszkańcom nieodpłatna, a ich zamontowanie na budynkach, będzie leżało po stronie właścicieli i zarządców budynków.

Jerzyki w walce z komarami

Jerzyki to nasi sprzymierzeńcy w walce z uprzykrzającymi życie komarami i meszkami, których populacja znacznie wzrasta podczas upałów. Korzyści wynikające ze zwiększenia liczebności jerzyków, przełożą się na zmniejszenie liczebności tych owadów w naszym mieście. Jeden jerzyk może zjeść do 20 tysięcy komarów dziennie.

Jerzyk jest ptakiem nieuciążliwym dla ludzi, ponieważ nie brudzi ścian budynków, nie siada na parapetach ani balkonach.

Rozdadzą budki dla jerzyków

Gotowe budki lęgowe to sprawdzona i akceptowana przez specjalistów metoda, by stwarzać tym ptakom bezpieczne miejsce lęgu i wychowania młodych.

Co powinni wiedzieć mieszkańcy przed podjęciem decyzji o zamontowaniu budki lęgowej dla jerzyka?

Minimalna wysokość montażu to od 5 do 10 m, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot – jerzyki wylatując z budki spadają w dół zanim podejmą swobodny lot, aby ptak mógł się swobodnie wzbić w górę musi mieć na to sporo miejsca, z tego samego powodu przed wejściem do budki nie mogą rosnąć drzewa ani nie może być żadnych przeszkód w postaci np. zbyt blisko usytuowanych balkonów. Budki powinny być powieszone od strony wschodniej lub północnej budynku tak, aby uchronić je przed nadmiernym nagrzewaniem się.

Budki należy zamontować wiosną

Większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla tych ptaków najlepiej montować na początku tego miesiąca lub na koniec kwietnia. Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, to może być zajęta przez inne ptaki/

Jak otrzymać budkę lęgową?

Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji i otrzymać bezpłatnie budki lęgowe dla jerzyków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 158761002 wew. 33.

Decyduje kolejność zgłoszeń