„Wiersze znad Sanu” to tytuł dwóch almanachów poetyckich, które 21 października zostaną zaprezentowane miłośnikom literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Na spotkanie biblioteka zaprasza od godziny 18., do sali bankietowej w swojej głównej siedzibie przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Publikacje ukazały się z inicjatywy Stalowowolskiego Klubu Literackiego, a konkretnie pisarza Mirosława Osowskiego, który wspólnie z kilkunastoma osobami taki klub powołał do życia.

– Ten spontaniczny zryw, ma na celu zaktywizowania naszego środowiska, zachęcenie do twórczych działań na polu literackim, a przede wszystkim poetyckim. Wiele osób – dobrze o tym wiemy – pisze na ogół wiersze do szuflady, jednak wzdraga się przed ich publikacją, czekając na odpowiednią chwilę – pisze we wstępie do pierwszej części almanachu Mirosław Osowski. I to właśnie ten almanach miał umożliwić prezentację swojej twórczości, wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie publikowali samodzielnych tomików.

– Jednym z naszych celów było umożliwienie twórcom książkowego debiutu. Część z nich skorzystała z tej okazji i postanowiła zaprezentować w nim swoją poetycką twórczość. Jakkolwiek większość uczestników almanachu to już wytrawni poeci, mający bogaty dorobek, laureaci konkursów literackich, choćby wymienić tylko takie osoby jak Małgorzata Żurecka czy Ryszard Mścisz, inni zaś ten dorobek mają o wiele mniejszy, ale są wśród nas prawdziwi debiutanci. I to dla nich głównie została podjęta ta inicjatywa. Obecność zaś w almanachu znanych w naszym środowisku poetów ma dodać im blasku i pewności siebie – dodaje Mirosław Osowski.

Pierwszy almanach wydano w 2020 roku, drugi w bieżącym, a obydwa dzięki dotacji Prezydenta Miasta Stalowa Wola.