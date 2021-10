Przed nami 10. kolejka, a w niej szlagier rundy jesiennej, spotkanie Sokoła Nisko oraz Unii Nowa Sarzyna, czyli najpoważniejszych kandydatów do zdobycia w tym sezonie mistrzostwa i awansu do 4 ligi.

Po ostatniej kolejce obydwa zespoły zamieniły się miejscami w tabeli. Sokół po zwycięstwie nad Zdziarami i przy porażce Unii z Pogonią w derbach Ziemi Leżajskiej, zepchnął drużynę z Nowej Sarzyny na drugie miejsce.

Przez godzinę Zdziary dotrzymywały kroku Sokołowi

W meczu Sokoła w Zdziarach – zgodnie z przypuszczeniami – nie było łatwo gościom o zwycięstwo. Przez długi czas doświadczona, dobrze zorganizowana drużyna trenera Pawła Szafrana była równorzędnym rywalem dla spadkowicza z 4 ligi. Przez godzinę utrzymywał się bezbramkowy remis. W 60. minucie po akcji zainicjowanej na środku boiska przez Patryka Maruta i dokładnym zagraniu od Damiana Judy, bramkarza gospodarzy pokonał z pola karnego Karol Dziopak. Pod koniec meczu wynik ustalił wprowadzony w drugiej połowie na boisko Piotr Młynarczyk.

Niespodzianka w derbach Ziemi Leżajskiej

Unia podejmowała w ostatniej kolejce Pogoń i była zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. No bo kto miał wygrać mecz? Drużyna, która wcześniej w lidze przegrała tylko raz – w Stalowej Woli – i odniosła siedem zwycięstw – czy drużyna, która tylko jeden mecz wygrała, a sześć przegrała? Ale jak to w piłce często bywa, nie statystyki decydują o wyniku, lecz piłkarze i to co konkretnie prezentują danego dnia na boisku. Sobota należała do „piwoszy”. Spotkanie zakończyło się ich jednobramkowym zwycięstwem, a gola na wagę trzech punktów zdobył w 70. minucie Wojciech Bosak.

Spotkanie Sokół Nisko – Unia Nowa Sarzyna odbędzie się w sobotę, 16 października o godzinie 15.

Mecze 9. kolejki:

Zdziary – Sokół Nisko 0:2 (0:0), Dziopak (60), Młynarczyk (90), Stal Nowa Dęba – Stal II Stalowa Wola 5:2 (4:1), Anes Kherouf 3 (45, 49, 62), Serafin (10), Wilk (43) – Wojtysiak (38), Ziółkowski (69), Unia – Pogoń 0:1 (0:0), Bosak (70), Olimpia – Wichry 2:1 (1:1), Tofil (28), Bajgierowicz (70) – K.Markut (17), Azalia – Stal Gorzyce 1:2 (0:1), Kłos (90) – Kaczmarczyk (41), Golik (57), Brzyska Wola – SMS Siarka II 2:5 (0:2), Staroń (63), Socha (70) – Stańczyk (42, 87, 90), Mróz (40), Wdowiak (57), Łowisko – Transdźwig 0:0, pauzował San Kłyżów.

10. kolejka, 16 października: Sokół – Unia (15), Stal Gorzyce – Zdziary (15), 17 października: Siarka II – Stal ND (11), Stal II – Łowisko (15), San – Azalia (15), Wichry – Brzyska Wola (15), Pogoń – Olimpia (15), pauzuje Transdźwig.

Wyniki spotkań 10. kolejki (zwycięstwo gospodarzy, remis lub zwycięstwo gości) typuje napastnik Stali Gorzyce, były piłkarz m.in. Górnika Łęczna, Motoru Lublin, Bukowej Jastkowice, GRZEGORZ SZYMANEK:

Sokół Nisko – Unia Nowa Sarzyna 2

Stal Gorzyce – LZS Zdziary 1

SMS Siarka II – Stal Nowa Dęba 1

Stal II Stalowa Wola – ŁKS Łowisko 1

San Kłyżów – Azalia Wola Zarczycka 1

Wichry Rzeczyca Długa – LKS Brzyska Wola 1

Pogoń Leżajsk – Olimpia Poznań x