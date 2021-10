W sobotę, 9 października, w Gminnym Centrum Kultury w Chwałowicach odbyła się Noc Bibliotek 2021. Tegoroczna akcja pod hasłem „Czytanie wzmacnia” połączona była z IX edycją konkursu kulinarnego „Ziemniaki po naszemu”. W programie imprezy było m.in. rozstrzygnięcie konkursów: recytatorskiego poezji C.K. Norwida, plastycznego pn. „Jesień i jej dary” oraz kulinarnego.

Biblioteki z terenu gminy po raz kolejny włączyły się do ogólnopolskiej akcji promującej czytanie. Noc Bibliotek to jedno z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce – wielkie święto bibliotek i czytelników. Zachęca do korzystania z zasobów bibliotek, jako otwartych najbliższych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi. Akcja ma pokazać, jak ciekawym, przyjaznym i otwartym na wszystkich miejscem jest biblioteka.

Noc Bibliotek 2021 przyciągnęła licznych gości

Jak co roku spotkanie cieszyło się dużą popularnością zarówno wśród dzieci oraz osób dorosłych. W gronie gości znaleźli się m.in.: senator Janina Sagatowska, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, w-ce wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Izabela Szałaj oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Radomyśl nad Sanem Stanisław Rybak i radna Dorota Borys.

Spotkanie rozpoczęły: kierownik gminnych bibliotek publicznych Leokadia Gugała, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem Teresa Lachowska i bibliotekarz Agnieszka Świątek.

Ziemniaki po naszemu

Do konkursu kulinarnego „Ziemniaki po naszemu” panie z KGW przygotowały wyśmienite potrawy, które ze smakiem degustowało: jury oraz zebrani mieszkańcy gminy. Po długiej naradzie komisja w składzie: Janina Sagatowska, Jan Pyrkosz, Izabela Szałaj oraz Stanisław Rybak wszystkim przyznała ex aequo pierwsze miejsce, bowiem wybrać tą jedną najsmaczniejszą potrawę było bardzo trudno.

Serdeczne podziękowania należą się również gospodyniom z: Chwałowic, Witkowic, Orzechowa, Dąbrówki Pniowskiej oraz ze Stowarzyszania „Noviny” i Dziennego Domu Pobytu „Senior +”.

Noc Bibliotek okazją do uhonorowania wieszcza

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200- setną rocznicę urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Aby uhonorować wieszcza podczas Nocy Bibliotek młodzież wyrecytowała jego wiersze.

Prezentacjom przysłuchiwała się komisja w składzie: Kamila Piech, Dorota Łasicka i Edyta Międzik. Po burzliwej debacie jury wyłoniło laureatów. Pierwsze miejsce otrzymała Dominika Michałek ze szkoły podstawowej w Rzeczycy Długiej, drugie miejsce zajęli Kinga Rachfalska i Karol Turek, a trzecie miejsce przypadło Mai Stańkowskiej.

Konkurs „Jesień i jej dary”

Nie lada problem miała też komisja w składzie: Dorota Borys, Elżbieta Kulpa oraz Paulina Maciurzyńska, która oceniła prace, jakie wpłynęły na konkurs plastyczny pt. „Jesień i jej dary”. Spośród 27 prac, komisja wyłoniła te, które zasługiwały na szczególną uwagę.

Kategoria I kl.0

Miejsce I – Igor Brański

Miejsce II – Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi w Chwałowicach

Miejsce III – Punkt Przedszkolny w Rzeczycy Długiej

Wyróżnienia – Izabela Tworek, Jagoda Idec, Oddział Przedszkolny w Rzeczycy Długiej

Kategoria II kl. I-III

Miejsce I – Wiktoria Kamińska

Miejsce II – Mateusz Rudy, Lena Rudy

Miejsce III – Maja Krawiec

Wyróżnienia – Szymon Ryba, Maja Kata, Wiktoria Kozińska, Izabela Tworek, Natalia Frąg, Dominik Kasprowicz, Kalina Idec, Bartłomiej Pachla, Cyprian Sacharczuk, Krzysztof Skowroński, Franciszek Wolak, Cezary Rybak.

Kategoria III kl.

Miejsce I – Gabriela Puka

Miejsce II – Igor Turek

Miejsce III – Cezar Łepski

Wyróżnienie – Kacper Stręciwilk, Filip Gabrysiak, Izabela Korga

Sobotni wieczór uświetnił występ zespołu tanecznego „Sanowiślaczki”.

Organizatorzy imprezy: Biblioteki Publiczne Gminy Radomyśl nad Sanem oraz Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt gminy Jan Pyrkosz.