W ostatniej kolejce w meczu na szczycie grupy II klasy A, Retman Ulanów nie wykorzystał atutu swojego boiska, przegrał z Tanwią Wólka Tanewska i teraz szukać będzie punktów w spotkaniu z liderem z Jarocina. A ten u siebie nie stracił jeszcze punktu.

Meczom Retmana z Tanwią, który rozgrywany był w ostatniej kolejce, od lat towarzyszą spore emocje, zarówno na boisku, jak i na trybunach. Nie inaczej było teraz. Derby gminy Ulanów nie rozczarowały.

Mecz świetnie rozpoczął się dla gospodarzy, bo już w 2. minucie celnie z dystansu przymierzył Paweł Kazio. Tanew miała kilka okazji do wyrównania, ale bramkarz Retmana Robert Węglarz skapitulował po raz pierwszy dopiero w 43. minucie, po uderzeniu Patryka Górecznego. Kilkadziesiąt sekund po przerwie Tanew objęła prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, celną główką popisał się Sebastian Bajek. Kilka minut później celnie z wolnego uderzył Sebastiana Pieróg i jak się później okazało było to ostatnie trafienie w tym meczu. Tanew wygrała 3:1 i umocniła się na pozycji wicelidera. Do pierwszego w tabeli Jarocina traci tylko jedno „oczko”. Lider odniósł zwycięstwo w Łętownii, ale bardzo długo o nie włączył. Bramka na wagę trzech punktów padła dopiero w 77. minucie (Kamil Tarka).

Jak smakuje wygrana, dowiedzieli się ostatnio piłkarze z Podwoliny. Po kilku wcześniejszych występach zbierali pochlebne recenzje, ale nie przybywało im z tego powodu punktów. W ostatniej kolejce beniaminek podejmował Czarnych Sójkowa, które rozczarowują w pierwszej połowie rundy jesiennej i ekipa z Podwolina nie zmarnowała szansy na zwycięstwo. Po dwóch golach Krystiana Chmiela i jednym Madeja wygrała 3:1 i „czerwoną latarnię” przekazała Staromieszczance.

Wyniki 9. kolejki

Podwolina – Czarni Sójkowa 3:1 (2:1), K.Chmiel, Madej – Chamot, Sokół Hucisko – Sparta Jeżowe 1:2 (1:1), Loryś – Wojtanowicz, Gielar, San Stalowa Wola – Francesco Jelna 1:3 (1:0), Drzewi – Wiatr, Krzemiński, Kasprzak, Łukowa – Rotunda Krzeszów 3:1 (0:0), Kusiak 2, Latawiec – Fafara, Staromieszczanka – Podlesianka 0:3 (0:1), Korytko 2, Kowalski, Retman Ulanów – Tanew Wólka Tanewska 1:3 (1:1), Kazio – Góreczny, Bajek, Pieróg, Advit Łętownia – KS KS Jarocin 1:2 (1:1), Szczerbaty – Pławiak, Tarka.

10. kolejka, grupa II, sobota 16 października: Rotunda – Sokół (15), niedziela, 17 października: Podlesianka – Tanew, Jarocin – Retman, Staromieszczanka – San, Advit – Czarni, Francesco – Łukowa, Sparta – Podwolina (15).

Wyniki spotkań 10. kolejki (zwycięstwo gospodarzy, remis lub zwycięstwo gości) typuje były trener Retmana Ulanów – ARTUR CHYŁA