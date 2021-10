14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Stalowowolskie obchody święta wszystkich pracowników oświaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

– W dzisiejszym dniu chcemy uhonorować całokształt pracy nauczycielskiej, docenić ich trud, zaangażowanie, i podkreślić również to, że w tym trudnym okresie pandemicznym podołali zobowiązaniom i wyzwaniom. Nagradzamy nauczycieli ale nagradzamy również uczniów odznaczonych stypendiami prezydenta miasta – mówiła Magdalena Wrońska–Bulec, naczelnik wydziału edukacji i zdrowia w UM Stalowej Woli.

Nagrody dla nauczycieli i stypendia dla uczniów

40 uczniów i absolwentów stalowowolskich szkół podstawowych (30 osób) oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida (10 osób) otrzymało stypendium prezydenta miasta Stalowej Woli za osiągnięcia i sukcesy w nauce za rok szkolny 2020/2021. – Aby być stypendystą trzeba uczyć się na oceny bardzo dobre i brać udział w olimpiadach przedmiotowych, z tych przedmiotów, w których czujemy się dobrze – mówił stypendysta Jakub Prajzner. Stypendium dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych wynosi 250 zł miesięcznie, natomiast dla uczniów i absolwentów SLO wynosi 300 zł miesięcznie.

– Teraźniejszość postawiła nas w zupełnie nowej rzeczywistości. Za nami trudny rok, rok zmian organizacyjnych, zmian funkcjonalnych. Rok szkolny 2020/2021 to kolejny rok przeżyty z doświadczeniem pandemii. Doświadczenie to spowodowało, że dziś oświata ma zupełnie inny wymiar. Musiała przejść błyskawiczny cykl pewnego rodzaju transformacji, zarówno organizacyjnej, ale również metodycznej. Nauka na odległość, często przy niedomaganiu sprzętowym, wymagała błyskawicznego reagowania nauczycieli, pewnej elastyczności, cierpliwości, determinacji oraz wzajemnego zaufania na linii uczeń – nauczyciel. Były to doświadczenia trudne dla każdej grupy podmiotowej edukacji, zarówno dla szkół, nauczycieli, organów prowadzących, ale również, a może i przede wszystkim, dla samych uczniów i ich rodziców. Dziś można powiedzieć, że wychodzimy z tej opresji wzmocnieni, bogatsi o doświadczenie – mówiła naczelnik wydziału edukacji i zdrowia.

PSP nr 11 nagrodzona za najlepszy wynik ze sprawdzianu ósmoklasisty w Stalowej Woli

Tego dnia wręczono także statuetkę szkole, która osiągnęła najlepszy wynik w roku szkolnym 2020/2021 ze sprawdzianu ósmoklasisty spośród szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Stalowa Wola. Laur powędrował do PSP nr 11 im. Szarych Szeregów.

Nagrody prezydenta miasta za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymało 23 nauczycieli i dyrektorów stalowowolskich szkół. Podczas uroczystości poznaliśmy także nazwiska nauczycieli i pedagogów nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

– Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Jestem nauczycielem pracującym w PSP nr 9 gdzie dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy, które napełniają mnie motywacją do pracy – mówiła Agnieszka Stefaniak-Słapczyńska, nauczyciel bibliotekarz, odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

W imieniu władz miasta życzenia i gratulacje pracownikom oświaty z okazji ich święta złożył przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj dziękując jednocześnie za ogromny wkład w wychowanie i kształtowanie pokoleń dzieci i młodzieży.

O muzyczna oprawę uroczystości zadbał chór „Puellarum Cantus” z PSP nr 11 pod dyrekcją Katarzyny Pisery.

Nagrody i stypendia dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzonych przez powiat stalowowolski

W tym roku w związku z pandemią nie zostały zorganizowane uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat stalowowolski. Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny za pośrednictwem Internetu przekazał życzenia nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych.

– To szczególny dzień, w którym mogę Państwu podziękować za pracę i trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży. Jest to święto, które ma na celu dowartościować Was i pokazać Waszą pracę. Jesteście ważnymi osobami w naszym środowisku. Kształtujecie nie tylko osobowość, postawę, ale przede wszystkim przekazujecie wiedzę i wytyczacie ścieżki młodemu pokoleniu. To nie tylko praca, ale też i powołanie, pasja życiowa. Zawód nauczyciela jest szczególnym zawodem, który wykonują osoby z charyzmą i prawdziwą chęcią do pracy z młodzieżą. Dlatego wiem, jak cenny jest dla Was uśmiech i podziękowania Waszych uczniów. To dzięki Wam – nauczycielom nasi uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, osiągają sukcesy w nauce, ale też rozwijają swoje zainteresowania. Życzę, by ta praca przynosiła Państwu satysfakcję i stale motywowała do dalszego rozwoju – mówi włodarz powiatu.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w 2021 r., a także stypendia dla uczniów.