Powiat stalowowolski złożył wnioski o środki zewnętrzne na realizację pięciu inwestycji drogowych. Pieniądze mają pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Leśnego.

Pierwsza inwestycja drogowa zaplanowana do realizacji przez powiat to przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia – I etap. W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości ok. 2000 m. Inwestycja swoim zakresem obejmuje modernizację istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę poboczy i elementów odwodnienia. Tu powiat ubiega się o dotację z Funduszu Leśnego.

Trzy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat liczy na dotację do trzech inwestycji. Przy wsparciu zewnętrznym realizowane ma być zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli etap 2 i przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli”. Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi powiatowej klasy Z na odcinku o długości 396,56 m, jezdnia szerokości 6 m, dwa pasy ruchu po 3 m (ul. Dąbrowskiego) i przebudowa drogi powiatowej klasy G na odcinku o długości 211,80 m (ul. KEN). Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, dokonanie zgłoszenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od warunków technicznych)- ul. Dąbrowskiego, wykonanie przebudowy drogi -ul. KEN.

Kolejne zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl–Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z na odcinku o łącznej długości 1646,32 m, w tym przebudowę obiektu mostowego długości 356,64 m. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące nawierzchnie jezdni, w planach jest również budowa i przebudowa chodników (budowa 487,50 m, przebudowa istniejących ciągów pieszo-rowerowych 554 m wraz z przebudową istniejących zjazdów). Przebudowane zostaną też pobocza oraz elementy odwodnienia. W ramach realizacji tego zadania przewidziano także wykonanie drugiego etapu przebudowy mostu na rzece San. Trzecia planowana inwestycja złożona do RFRD dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7 +165 w m. Pysznica. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej klasy Z na odcinku o długości 5438 m. W ramach zadania powstanie jezdnia szerokości 6 m. o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie będzie pobocze szer. 1 m o nawierzchni z kruszywa łamanego, po lewej o szerokości zmiennej do istniejącego ścieku prefabrykowanego. Po prawej stronie zaprojektowano chodnik z kostki brukowej szerokości 1,5 m o długość 1961,4 m.

Chcą sięgnąć po środki z Polskiego Ładu

W ramach Polskiego Ładu powiat liczy na wsparcie finansowe przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej drogi powiatowej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań, na odcinku o długości około 1 km. Planowana modernizacja polegać ma na rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej ulic i ciągów pieszych z kostki brukowej, przebudowie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, przebudowie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego i oświetlenia ulicznego wraz z budową odcinka kanału technologicznego oraz wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i rowerowych.