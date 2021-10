Drugie zwycięstwo odnieśli koszykarze Stali Stalowa Wola. Na inaugurację rozgrywek 3 ligi małopolskiej pokonali na wyjeździe różnicą 10-punktów Skawę Wadowice, a w 2. kolejce wygrali u siebie 20-punktami z Elektretem Limanowa.

W ubiegłym sezonie Stal z drużyną z Limanowej zagrała tylko raz, przegrywając na wyjeździe 84:99. Gospodarzom zapewnili wtedy zwycięstwo bardzo dobrze dysponowani tego dnia, najbardziej doświadczeni i najwyżsi zawodnicy na parkiecie, wychowanek „Stalówki”, były jej zawodnik Michał Wołoszyn oraz były gracz tarnobrzeskiej Siarki, Andrzej Peciak. Pierwszy zdobył 36, a drugi 22 pkt. Na szczęście obydwu panów nie było na parkiecie w gali stalowowolskiego MOSiR-u i tym razem to stalowcy rozdawali karty. Podobnie, jak w pierwszym meczu najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył Damian Tabor. Dobry mecz zagrał 18-letni Szymon Magdziak i 41-letni Jacek Wojtanowicz. To bardzo dobrze, że ten doświadczony zawodnik postanowił wrócić do gry na ligowych parkietach.

STAL – EKLEKTRET 82:62 (19:20, 28:15, 23:13, 12:14)

STAL: Tabor 18 (2×3), Jadaś 13, Magdziak 13, Łabuda 12 (3×3), Wojtanowicz 8, Pietras 7 (1×3), Beck 4, Buczek 4, Bednarz 2, Turosz 1, Bulec.

ELEKTRET: Sławecki 17 (1×3), Patryk Kwadrans 15 (1×3), Kindlik 13 (1×3), Piotr Kwadrans 10, Fraczek 5, Kasiński 2, Liszka, Siedlarz, Tata, Augustyniak.

W pozostałych meczach 2. kolejki: Cracovia Yabimo MG13 – Wisła II Kraków 73:75, Unia Tarnów – Skawa Wadowice 79:95, stolaro.pl Resovia – MKS Gorlice 107:36, Jura Basket Zabierzów – Regis Wieliczka 95:80.