W miejscowościach Bukowina i Bieliny zakończyły się prace przy przebudowie trzech odcinków dróg. Ich realizacja kosztowała 431 tysięcy złotych, z czego przeszło połowa środków pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na odbiór najdłuższego z przebudowywanych odcinków i oddanie go do użytku, do Bukowiny przyjechał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wyjątkowi goście na otwarciu drogi

11 października w miejscowości Bukowina odbyło się oficjalne oddanie do użytku, mierzącej przeszło pół kilometra drogi. W tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu udział wzięli wyjątkowi goście, a wśród nich minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który tego dnia otwierał także odcinek drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary, wiceminister Rafał Weber i poseł Jerzy Paul. Nie zabrakło także gospodarzy terenu burmistrza gminy i miasta Ulanów Stanisława Garbacza i starosty niżańskiego Roberta Bednarza.

Bukowina, Bieliny. Zbudowali 3 odcinki dróg

W ramach inwestycji powstały trzy odcinki dróg o łącznej długość 877 metrów, w tym przeszło 500 metrów to długość drogi w Bukowinie, pozostałe dwa odcinki powstały w Bielinach. Koszt ich budowy to łącznie około 431 tysięcy złotych. Oprócz środków z budżetu gminy, na inwestycję udało się pozyskać dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa z wykonawcą, czyli Przedsiębiorstwem Drogowym ze Staszowa została podpisana w maju, zaś zadanie zostało w całości wykonane we wrześniu.

Ułatwią życie mieszkańcom

– Są to niewielkie drogi, ale myślę, że mieszkańcy tej miejscowości i sąsiedniej są szczęśliwi, że takie zadania udało się zrealizować. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo, poprawi warunki dojazdu uczniów do szkół i warunki życia mieszkańców tych miejscowości – wyjaśniał burmistrz Stanisław Garbacz.

Ważne małe i duże

– Każdy, kto mieszka w naszym kraju zasługuje na komfort korzystania z takich dróg jak ta. Te drogi to drogi uzupełniające. Uzupełniają, wypełniają ten ruszt komunikacyjny naszego kraju. Ważne są autostrady, ważne są drogi ekspresowe, krajowe, ale nie mniej ważne są drogi gminne, powiatowe, takie jak ta w Bukowinie – mówił w Bukowinie minister Andrzej Adamczyk.