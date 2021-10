Odcinek drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary zostanie udostępniony kierowcom 11 października w godzinach popołudniowych. W oficjalnym otwarciu wezmą udział wicepremier Jacek Sasin i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Z każdym oddanym odcinkiem, podpisaną umową i ogłoszonym przetargiem zbliżamy się do zrealizowania szlaku Via Carpatia. Z odcinkiem od Lasów Janowskich do Zdziar, na terenie Polski, kierowcy będą mieli do dyspozycji ok. 93 km tej trasy, zaś w realizacji jest ponad 310 km – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetargi na kolejne odcinki Via Carpatia

– Ponadto czekamy na rozstrzygnięcie przetargów na budowę kolejnych odcinków Via Carpatia o długości 126,7 km. Na etapie przygotowania jest nieco ponad 150 km tej trasy – dodał Szef GDDKiA.

Zaprojektowanie i budowa odcinka S19 Lasy Janowskie – Zdziary kosztowało 236 328 298,82 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner).

Umowę na wykonanie inwestycji podpisano 18 czerwca 2018 roku. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydano 27 lutego 2020 r.

W ramach umowy wybudowano dwa mosty, dziesięć wiaduktów, jedną kładkę dla pieszych, piętnaście przepustów, jedną parę MOP Bukowa (kat. I) oraz węzeł Zdziary łączący S19 z DK19.

Przebieg odcinka S19 Lasy Janowskie – Zdziary

Odcinek rozpoczyna się za węzłem Lasy Janowskie w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej DK19.

Następnie, po przekroczeniu rzeki Bukowa i granicy z woj. podkarpackim, droga kieruje się w lewo i przecina obszary leśne, gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Bukowa.

Po wschodniej stronie, za cmentarzem, droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z obecną DK19, kierując się przez obszary polno-leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez łącznik dochodzi do DK19 na węźle Zdziary.

To fragment inwestycji S19 Lublin – Rzeszów

Zrealizowany odcinek to część większego zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) – węzeł Nisko Południe (z węzłem).

Jego całkowita wartość to 917 408 465,64 zł, z czego 468 342 018,53 zł stanowi dofinansowanie unijne.

