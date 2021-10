Droga ekspresowa S19 na odcinku Lasy Janowskie – Zdziary została otwarta dla kierowców. – Szlak Via Carpatia to droga życia dla Polski wschodniej i kręgosłup komunikacyjny Trójmorza. Najpóźniej w połowie przyszłego roku pojedziemy drogą ekspresową między Lublinem a Rzeszowem – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Oficjalne oddanie do użytku odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary odbyło się 11 października 2021 r. w pobliżu MOP Bukowa na terenie gminy Jarocin w powiecie niżańskim, niedaleko granicy województw podkarpackiego i lubelskiego.

Via Carpatia na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 to element budowanego międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północną i południową część Europy. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu trasa będzie miała prawie 170 km długości. Dzięki tej inwestycji Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski.

– Z każdym oddanym odcinkiem, podpisaną umową i ogłoszonym przetargiem zbliżamy się do zrealizowania całego szlaku Via Carpatia na terenie Polski. Naszym celem jest, by nowoczesna droga połączyła północną i południową część Unii Europejskiej wzdłuż jej wschodniej granicy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S19 Lasy Janowskie – Zdziary z dotacją z Unii Europejskiej

Oddany fragment drogi S19 Lasy Janowskie – Zdziary o długości 9,3 kilometra to pierwsza cześć inwestycji, która powstała w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) – węzeł Nisko Południe (z węzłem)”, realizowanego przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Pozostałe dwa zadania obejmują budowę drogi na odcinkach: Zdziary – Rudnik nad Sanem o długości ok. 8,22 km; Rudnik nad Sanem Nisko Południe” o długości ok. 6,46 km.

Całość inwestycji o długości 24,16 km otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości prawie 469 milionów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość wynosi 917 408 465,64 zł.

Zaprojektowanie i budowa odcinka S19 Lasy Janowskie – Zdziary kosztowała 236 328 298,82 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner).

Umowę na wykonanie inwestycji podpisano 18 czerwca 2018 roku. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydano 27 lutego 2020 r.

W ramach umowy wybudowano dwa mosty, dziesięć wiaduktów, jedną kładkę dla pieszych, piętnaście przepustów, jedną parę MOP Bukowa (kat. I) oraz węzeł Zdziary łączący S19 z DK19.

– To bardzo ważna inwestycja, część dużego zadania, jakim jest realizacja międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Trasa ta pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega oraz zapewni możliwość sprawnych połączeń w układzie transeuropejskim – podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Dzięki nowemu odcinkowi szlaku Via Carpatia ożywi się gospodarka wschodnich regionów Polski. To już się dzieje. Widać to po aktywności inwestorów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami S19?

Niebawem kierowcom mają zostać udostępnione kolejne odcinki drogi ekspresowej S19.

– Jeszcze w tym roku chcielibyśmy otworzyć odcinki Rudnik – Nisko, Nisko – Podgórze, Podgórze – Kamień, ewentualnie Kamień – Sokołów, choć zależy to w pewnej mierze od warunków pogodowych i możliwości realizacyjnych, ale te pierwsze trzy, które wymieniłem, ich otwarcie w tym roku jest realne na 99 procent – mówi „Sztafecie” Bogdan Tarnawski, dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszowie.

Dodaje, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to te trzy odcinki zostaną udostępnione kierowcom około przełomu listopada i grudnia.

Pozostaje zatem odcinek Zdziary – Rudnik, z newralgicznym punktem, jakim jest most na Sanie, przy czym sam most jest już gotowy.

– Ten fragment raczej w 100 proc. będzie otwarty dla ruchu w przyszłym roku, ale nie możemy mówić o jakimkolwiek opóźnieniu, bo termin umowny to połowa 2022 roku. Natomiast trudności związane z realizacją trudną technicznie metodą nawisową mostu na Sanie i warunki techniczne, które występują na tym odcinku budowy, nie pozwoliły na znaczące przyspieszenie robót – mówi dyrektor Tarnawski.

Ze Stalowej Woli i Niska ekspresówką do Rzeszowa

Gdyby w 2021 r. udało się otworzyć odcinki Rudnik – Nisko, Nisko – Podgórze, Podgórze – Kamień, a także Kamień – Sokołów, to dla kierowców z naszego regionu byłoby to ogromne udogodnienie.

– Mam nadzieję, że w tym roku połączymy obwodnicę Stalowej Woli i Niska z drogą ekspresową S19. Najmniej zaawansowany jest odcinek od Kamienia do Sokołowa, w poprzednim tygodniu rozmawiałem jednak z wykonawcą oraz GDDKiA i jeżeli pogoda będzie nam sprzyjać, to on w tym roku zostanie oddany do użytkowania. Tym samym Stalowa Wola i Nisko zyskałyby połączenie drogą szybkiego ruchu z Rzeszowem – mówi „Sztafecie” wiceminister Rafał Weber.

Przebieg odcinka S19 Lasy Janowskie – Zdziary

Oddany 11 października odcinek S19 Lasy Janowskie – Zdziary rozpoczyna się za węzłem Lasy Janowskie w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej DK19.

Następnie, po przekroczeniu rzeki Bukowa i granicy z woj. podkarpackim, droga kieruje się w lewo i przecina obszary leśne, gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Bukowa.

Po wschodniej stronie, za cmentarzem, droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z obecną DK19, kierując się przez obszary polno-leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez łącznik dochodzi do DK19 na węźle Zdziary.