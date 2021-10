Fani wyczynowej jazdy na rowerze i na rolkach, będą musieli uzbroić się jednak w cierpliwość. Mimo wcześniejszych zapowiedzi pumptrack w Stalowej Woli nie zostanie otwarty w tym roku.

W sierpniu br. pisaliśmy, że 200-metrowy pumptrack otoczony 300-metrowym torem rolkarskim, powinien zostać oddany do użytku pod koniec miesiąca. Jednak prezydent Lucjusz Nadbereżny zmienił decyzję o otwarciu atrakcji.

Pumptrack w Stalowej Woli już gotowy

– Jeżeli chodzi o zakres prac to one tutaj zostały wykonane. I tak naprawdę w najbliższych tygodniach mogłoby nastąpić otwarcie. Natomiast ja bardzo mocno się zastanawiam czy jest sens aby tego typu infrastrukturę otwierać późną jesienią. Myślę, że lepiej poczekać już na wiosnę, kiedy będziemy mieli do tego sezon i kiedy również już większość otoczenia parku zimnej wody będzie ukończona. W tej chwili nie chciałbym działać pod presją czasu, na siłę, żeby otwierać to miejsce a poczekać na wiosnę i już w pełni otworzyć park zimnej wody i udostępnić cały kompleks – mówi prezydent.

Przy budowie parku zimnej wody prace dobiegają końca

– Jeżeli chodzi o park zimnej wody to w większość prac konstrukcyjnych została zakończona. Natamiast mamy tam do skończenia jeszcze elementy infrastruktury takie jak oświetlenie, czy pewne zmiany zgłaszane nam przez użytkowników. Są już wykonywane też prace dotyczące budowy ścieżki biegowo-rowerowej od ulicy Staszica, Energetyków do parku zimnej wody, która docelowo będzie biegła do ulicy Czarnieckiego – dodaje prezydent.

Przypominamy, że koszt całej inwestycji to 7,7 mln złotych.