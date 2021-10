Wiele atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w jeden tydzień czeka na stalowowolskich seniorów. Impreza, która jest okazją do wzajemnej integracji, rozpoczęła się 9 października barwnym korowodem ulicami miasta.

Stalowowolskie Dni Seniora to tradycyjny punkt w kalendarzu kulturalnych wydarzeń organizowanych na terenie naszego miasta. Co roku, na początku jesieni miasto przez tydzień należy do nich. Przegląd Twórczości Senioralnej, koncerty, potańcówki, spektakle, porady i konsultacje czy warsztaty, szkolenia i prelekcje – to tylko część z wielu wydarzeń, w których mogą brać udział starsi mieszkańcy.

Barwny korowód na rozpoczęcie Dni Seniora

Tegoroczne Stalowowolskie Dni Seniora po raz pierwszy organizowane są przez nowopowstałe Centrum Aktywności Seniora we współpracy z Miejską Radą Seniorów. Świętowanie seniorzy rozpoczęli w sobotę, 9 października, uroczystym przemarszem spod CAS-u do Spółdzielczego Domu Kultury. Korowód poprowadziła Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.

Następnie na uczestników imprezy czekał koncert zatytułowany „Młodym być i więcej nic” w reżyserii Ewy Woynarowskiej.

Dni Seniora to moc atrakcji przez cały tydzień

Stalowowolskie Dni Seniora potrwają do 16 października. Spośród zaplanowanych wydarzeń można wyróżnić: zajęcia ruchowe, warsztaty komputerowe, origami, zajęcia chóralne czy taneczne. Nowością będzie turniej brydżowy i turniej gier planszowych. Chętni będą mogli zapisać się do poszczególnych grup senioralnych. W piątek natomiast odbędzie się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Większość zaplanowanych zajęć odbędzie się w Centrum Aktywności Seniora (.al. Jana Pawła II 10).

Szczegółowy program Dni Seniora 2021 znajdziesz w naszym wcześniejszym artykule: Zbliżają się Dni Seniora