Unia Nowa Sarzyna przegrała na własnym stadionie z Pogonią Leżajsk 0:1. Zwycięską bramkę w derbach zdobył Wojciech Bosak.

Patrząc na tabelę stalowowolskiej klasy okręgowej, taki wynik spotkania może wydawać się sporą niespodzianką. Prowadząca do tej pory Unia Nowa Sarzyna przegrała na własnym stadionie z przedostatnią Pogonią Leżajsk.

Jednak gdy prześledzimy spotkania tych obu drużyn, to taki wynik dziwi już trochę mniej. W ubiegłym sezonie Pogoń zremisowała z Unią w Nowej Sarzynie 1:1, a u siebie wygrała 1:0. Piłkarscy kibice doskonale wiedzą, że derby rządzą się swoimi prawami.

Unia Nowa Sarzyna atakowała w pierwszych minutach

Początek spotkania nie zapowiadał przegranej gospodarzy. W 6. minucie bliski zdobycia bramki był Krystian Błajda. Chwilę później minimalnie chybił Eryk Sarzyński.

Ale i Pogoń Leżajsk miała swoje sytuacje. Najgroźniejszą w pierwszej połowie meczu stworzył w 28 minucie Wojciech Bosak.

Przed zejściem do szatni ponownie groźnie zrobiło się pod bramką gości, ale po strzale Eryka Sarzyńskiego piłka trafiła w boczną siatkę.

Pogoń Leżajsk zdobywa bramkę. Kolejne derby wygrane

Na pierwszego gola kibice musieli czekać do 70 minuty. Bramkę dla Pogoni Leżajsk zdobył Wojciech Bosak. Niewiele brakowało, by goście po raz drugi trafili do siatki. W 76. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Unii znalazł się Bosak, jednak z tego pojedynku zwycięsko wyszedł golkiper Unitów Marcin Żuraw.

Gospodarze mieli okazje do wyrównania. W 80. minucie piłkę do bramki Jakuba Baja usiłował posłać Eryk Sarzyński, a w 87. sytuacji strzeleckiej nie wykorzystał Michał Madej. Po jego strzale piłka zatrzepotała w bocznej siatce.

Unia Nowa Sarzyna – Pogoń Leżajsk 0:1 (0:0)

Unia Nowa Sarzyna: Żuraw – Wośko, Klocek, Gnidec (86. Łoin), Wiatr, Bigas, Sarzyński, Rutyna (52. Prykhodko), Madej, Błajda (86. Gnatek), Łuczak (70. Iskra).

Pogoń Leżajsk: J. Baj – Sołek, Bibułek, K. Baj, D. Drożdzal (87. M. Gdula), A. Drożdżal (70. Masełek), B. Gdula (68. Fusiarz), Bosak, Gronowicz, (59. Tworko), M. Drożdżal, Kołodziej.

70 tysięcy na 70-lecie Unii Nowa Sarzyna

6 października Unia Nowa Sarzyna wystartowała ze zbiórką w portalu zrzutka.pl. – Tego wymaga sytuacja finansowa klubu. Prosimy o wsparcie wszystkich, którym rozwój i przyszłość Unii leży na sercu. Dziękując za wsparcie, przygotowaliśmy nagrody dla darczyńców w postaci proporczyków, karnetów i jubileuszowych medali. Walczmy razem o naszą Unię! Liczymy na Was! – informuje klub.

Szczegóły zbiórki na stronie: 70 tysięcy na 70-lecie – wsparcie dla MZKS Unia Nowa Sarzyna