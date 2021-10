Kolejnym rywalem Stali Stalowa Wola będzie Tomasovia Tomaszów Lubelski. Beniaminek 3 ligi nie wygrał jeszcze w tym sezonie ani jednego meczu na swoim stadionie.

Ale i „Stalówka” nie ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. „Zielono-czarni” tylko raz przywieźli 3 punkty z obcego terenu. Ze Świdnika, gdzie komplet punktów zapewnił Stali uderzeniem z rzutu wolnego Kamil Radulj. „Radiego” w Tomaszowie zabraknie. Wciąż boryka się z kontuzją i mimo że w ostatnim czasie trenował z drużyną, to jednak uraz jest na tyle poważny, że piłkarz obejrzy w niedzielę mecz z trybun.

Stal Stalowa Wola wygrała raz, Tomasovia ani razu

Stal przystąpi do tego spotkania po wysokiej wygranej z Sokołem Sieniawa, a Tomasovia po porażce z Avią 1:2. Całą drugą połowę, która rozpoczęła się przy stanie 1:1, Tomasovia grała w drugiej połowie w przewadze – tuż przed przerwą czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Avii Andrzej Sobieszczyk – ale w 78. minucie pozwoliła gospodarzom zdobyć zwycięską bramkę. Po meczu trener Paweł Babiarz powiedział, że zwycięstwo gospodarzy, mimo że grali w dziesięciu, było zasłużone.

Tomasovia rozegrała w tym sezonie na swoim stadionie 6 spotkań. Trzy przegrała, z Cracovią II 2:5, Siarką 2:3 i Czarnymi 1:2, a trzy mecze zremisowała, z Wisłoką 2:2, Wólczanką 2:2 i Koroną 2:2.

Stal zaliczyła na wyjeździe 6 meczów. Wygrała z Avią 1:0, zremisowała z Podlasiem 1:1 i przegrał kolejno z Wisłoka 2:5, Chełmianka 0:2, Cracovią II 0:4 i Siarką 0:1.

Trener Stali Łukasz Bereta: nie patrzymy na tabelę

Na spotkaniu z kibicami Stali Stalowa Wola w siedzibie Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola, trener Łukasz Bereta powiedział przed meczem z Tomasovią, że przeanalizował dobrze grę rywala i nie ma dla niego żadnego znaczenia niska pozycja Tomasovii w tabeli.

– To drużyna, która nie lubi podejmować ryzyka, lubi grać długimi podaniami i robi to nieźle na swoim boisku – mówi opiekun „Stalówki”. – Poza tym każda drużyna, która mierzy się ze Stalą, mobilizuje się do takiego spotkania wybitnie i dlatego nie patrzymy na tabele, jesteśmy przygotowani na twardą bitwę.

W przeszłości obydwie drużyna tylko w jednym sezonie miały możliwość rywalizować ze sobą w rozgrywkach ligowych. W sezonie 2002/04 występowały obie w 3 lidze. W rundzie jesiennej Tomasovia pokonała w domu Stal 2:1, a w rewanżu był remis 1:1.

Stal utrzymała się wtedy przed spadkiem, a Tomasovii zabrakło do szczęścia jednego punktu. Podzieliła los Siarki, Resovii i Proszowianki, i następny sezon cała czwórka rozpoczęła w 4 lidze.

12. kolejka, 9 października: Wisłoka Dębica – ŁKS Łagów, Cracovia II – Chełmianka, Siarka – Podlasie Biała Podlaska, Wólczanka – Unia Tarnów, Czarni Połaniec – Avia Świdnik, 10 października: Orlęta Radzyń Podlaski – Podhale Nowy Targ, Sokół Sieniawa – Wisła Sandomierz, Tomasovia – Stal Stalowa Wola, KSZO 1929 – Korona Rzeszów.

Wyniki meczów 12. kolejki (zwycięstwo gospodarzy 1, remis x, zwycięstwo gości 2) typuje Dariusz Klusek współwłaściciel firmy przewozowej „Klusbus”, która od wielu lat świadczy na wysokim poziomie usługi transportowe dla piłkarskich i koszykarskich drużyn Stali Stalowa Wola.

