Ruszyły wzmożone kontrole noszenia maseczek w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19. Policjanci znacznie częściej będą sprawdzać galerie handlowe, pojazdy komunikacji zbiorowej czy urzędy. Za nienoszenie maseczki grozi kara nawet do 30 tys. zł.

– Obecnie obowiązujące obostrzenia „covidowe” nie nakładają na nas obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, jednak nie zapominajmy o zachowywaniu odpowiedniej odległości od innych osób. Maseczki są nadal obowiązkowe w pomieszczeniach użyteczności publicznej i środkach komunikacji zbiorowej. Stalowowolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole, mające na celu sprawdzenie poziomu respektowania aktualnych przepisów – czytamy na stronie KPP w Stalowej Woli.

Kara finansowa za nienoszenie maseczki może sięgnąć nawet 30 tys. zł

W związku z tendencją wzrostową zakażeń, funkcjonariusze zwiększą liczbę kontroli w miejscach, w których noszenie maseczek jest obowiązkowe. Będą to głównie galerie handlowe, środki komunikacji publicznej i urzędy.

– Nie wszystkie osoby stosują się do przepisów prawa, świadomie nie zakładają maseczek i narażają się tym samym na mandat karny do 500 zł. W przypadkach lekceważącego podejścia i rażących naruszeń, policjanci będą kierować wnioski do sanepidu, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych – ostrzegają policjanci.