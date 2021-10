Miasto Stalowa Wola organizuje transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, które nie mają możliwości dotarcia do punktu we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich. Takie osoby chcące zaszczepić się przeciw COVID-19, mogą zgłaszać się za pomocą infolinii.

W Stalowej Woli transport do punktów szczepień organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ze specjalnie zorganizowanego transportu mogą korzystać osoby: posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

By umówić transport do punktów szczepień trzeba zadzwonić na infolinię

Mieszkańcy Gminy Stalowa Wola zainteresowani taką formą wsparcia proszeni są o kontakt za pośrednictwem infolinii miejskiej: 800 696 001, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15.

– Prosimy o kontaktowanie się w celu umówienia transportu po uprzednim ustaleniu daty i godziny, a także miejsca szczepienia, jednak nie później niż jeden dzień przed tą datą – zaznaczają pracownicy MOPS-u.

