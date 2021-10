Circuit des Ardennes International (UCI 2.2) będzie ostatnim w tym roku wyścigiem, w którym wystartuje ekipa Voster ATS Team Stalowa Wola.

3 października „vosterowcy” zakończyli zmagania w Cro Race, dawniej Tour of Croatia. Przez sześć dni można było oglądać reprezentantów stalowowolskiego klubu na antenach Eurosportu, który przeprowadzał transmisje live z każdego etapu.

Lista startowa chorwackiego wyścigu prezentowała się znakomicie. Znalazły się na niej cztery ekipy World Teams, a także dwie polskie drużyny kontynentalne, HRE Mazowsze Serce Polski i nasz Voster ATS Team w składzie: Paweł Cieślik, Paweł Franczak, Mateusz Grabis, Szymon Rekita, Damian Papierski, Sylwester Janiszewski i Maciej Paterski.

I to właśnie aktualny szosowy mistrz Polski, Maciej Paterski, który w przeszłości wygrał dwa etapy Tour of Croatia, był najbliżej wywalczenia miejsca na podium. Zajął czwarte miejsce na 4. etapie z Zadaru do Crikvenicy (197 km). Przegrał z trójka wyśmienitych sprinterów. Pierwszy był Holender Olav Kooij (Team Jumbo-Visma), drugi Australijczyk Kaden Groves (Team BikeExchange), a trzeci Josip Rumac z Chorwacji z grupy Androni Giocattoli-Sidermec.

Papierski pokazywał się także w innych etapach, podobnie jak Sylwester Janiszewski, który dwukrotnie przyjeżdżał w czołowej grupie.

Zwycięzca klasyfikacji generalnej został Brytyjczyk Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

7 października rozpoczyna się Circuit des Ardennes International. Do Francji wyjechali: Paweł Cieślik, Sylwester Janiszewski, Damian Papierski, Maciej Paterski, Szymon Rekita, Patryk Stosz. Na liście startowej jest 24 teamy.

7 października: I etap – Sedan-Sedan (124 km)

8 października: II etap – Vouziers-Vouziers (187 km)

9 października: III etap – Chooz-Hargnies (167 km)

10 października: IV etap – Tournes – Charleville-Mézières, 170 km