Powiat stalowowolski otrzymał dotację z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów na inwestycje szpitalne. Środki te przeznaczone zostaną na doposażenie oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziału Udarowego. – Cały ten projekt opiewa na kwotę 3 381 526 zł z czego kwota dofinansowania to 2 705 220 zł, zaś środki z budżetu powiatu stalowowolskiego to 676 306 zł – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

– Fundusze, które pozyskaliśmy spowodują, że te dwa bardzo ważne oddziały w strukturze naszego szpitala będą doposażone w sprzęt na miarę XXI wieku. Ten sprzęt, którym do tej pory dysponujemy jest w ponad 80 proc. sprzętem przestarzałym. Większość z tego czym dysponujemy ma ponad 15 lat – mówiła Monika Pachacz-Świderska, p.o. dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Nowy sprzęt trafi na OIOM i oddział Udarowy w szpitalu w Stalowej Woli

Na sprzęt na doposażenie oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2 066 749 zł. Oddział wzbogaci się o system monitorowania funkcji życiowych pacjenta, łóżka szpitalne, respiratory, zestaw pomp infuzyjnych, defibrylatory, urządzenia do mało inwazyjnego pomiaru rzutu serca, stół operacyjno-zabiegowy, mobilny system pielęgnacji pacjenta i podnośniki pacjenta.

Na sprzęt do oddziału Udarowego przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1 314 777 zł, która pozwoli na zakup łóżek, zestawu pomp infuzyjnych, zestawu do holtera, kardiomonitorów, centrali monitorujących, aparatów USG, EEG, respiratora, defibrylatora. Oddział udarowy po zakończeniu prac remontowych rozrośnie się z 4 do 10 łóżek.

– Jak państwo pamiętacie podczas otwarcia tego nowego oddziału intensywnej opieki medycznej pan starosta zaadresował do mnie wniosek, który złożył kilka dni wcześniej do rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów prosząc o jego wsparcie. Nie będę ukrywał, że wcześniej informowałem pana starostę, że jest taka możliwość i jeżeli takowy wniosek zostanie złożony będę sygnalizował panu premierowi o tej potrzebie – mówił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.