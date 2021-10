Pralka to jedno z najważniejszych urządzeń w domu. Jednak duży wybór modeli różnych producentów sprawia, że czasem nie wiemy, czym się kierować przy zakupie, aby wybrać pralkę, która dobrze spełni swoje zadanie i ułatwi codzienne obowiązki. Na co zwrócić uwagę przy zakupie pralki?

Choć pralka to z pozoru proste urządzenie, którego zadaniem jest po prostu pranie ubrań, zakup pierwszego produktu z brzegu może nie być dobrym pomysłem. Co prawda nawet najtańszy sprzęt spełni swoje podstawowe zadanie, jednak nie jest wyposażony w dodatkowe funkcje i zaawansowane programy prania, które czynią pranie prostszym i skuteczniejszym. Co jest najważniejsze przy zakupie pralki?

Pralki automatyczne i półautomatyczne – jakie urządzenia mamy do wyboru?

Choć pralki automatyczne są dziś standardem, również półautomatyczna pralka wirnikowa znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Przed zakupem trzeba określić, jaki rodzaj pralki sprawdzi się najlepiej w naszym przypadku. Różne modele pralek znajdziesz na stronie: https://www.neonet.pl/duze-agd/pralki/f/gorenje.html. Jaką pralkę wybrać?

Pralki ładowane od przodu – ten rodzaj pralki cieszy się największą popularnością. Ta pralka automatyczna sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca. Jej zaletą jest to, że na górze zyskujemy blat do przechowywania różnych przedmiotów.

Pralki automatyczne ładowane od góry – idealnie sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma dużo wolnego miejsca zarówno na samo urządzenie, jak i na otwieranie drzwiczek. Pralkę ładowaną od góry można ustawić tyłem lub bokiem do ściany, więc łatwo znaleźć dla niej miejsce nawet w małym pomieszczeniu.

Pralki wirnikowe – są to pralki półautomatyczne, które przypominają popularną przed laty pralkę Franię. Taka pralka nie ma węża, więc wodę trzeba wlać i wylać samodzielnie. W praniu bierze udział wirnik, a nie obracający się bęben. Zwykle nie ma też opcji płukania i wirowania, lecz wszystko zależy od modelu pralki, ponieważ najnowsze urządzenia mają różne nowoczesne funkcje. Dużą zaletą pralki wirnikowej jest niska cena. Takie urządzenie idealnie sprawdzi się w miejscach bez dostępu do bieżącej wody, gdzie konieczne byłoby pranie ręczne. Jest też idealna w sytuacjach, gdy często się przeprowadzamy, ponieważ jest ona lekka i poręczna.

Ładowność i wielkość pralki – na co się zdecydować?

Ładowność i wielkość pralki to kluczowe cechy urządzenia, które trzeba dobrać do potrzeb gospodarstwa domowego. Wielkość wsadu musi być dostosowana do liczby osób i częstotliwości prania. Pralki o największej pojemności są przeznaczone dla dużych rodzin, z kolei te najmniejsze będą idealne dla singli. Należy jednak uwzględnić również to, jakie rzeczy zamierzamy prać. O ile pralka o ładowności 4 kg będzie wystarczająca do prania ubrań jednej osoby, może okazać się mało praktyczna, jeśli zamierzamy prać w niej gruby koc czy narzutę na łóżko. Niewielki bęben może nie pomieścić tego typu rzeczy, a szczególnie ich dokładne odwirowanie może być niemożliwe. Bardziej uniwersalne są pralki o ładowności 6 kg, które są odpowiednie dla trzyosobowej rodziny, ale też dla singla, który chce bez problemu wyprać zasłony czy narzutę.

Pralki o ładowności do 8 kg są wybierane przez większe rodziny, podobnie jak pralki z wsadem 9 kg i więcej, które są największe, a zarazem najdroższe. Potrzebują też więcej miejsca, więc nie sprawdzą się w małych mieszkaniach. Trzeba bowiem pamiętać, że im większy bęben, tym większa pralka, na którą trzeba znaleźć miejsce. W przypadku pralek ładowanych od góry wymiary są zawsze takie same, natomiast pralka ładowana od frontu może mieć różną wielkość. Najpopularniejsze są pralki o głębokości i szerokości 60 cm. Natomiast węższe modele mają głębokość poniżej 40 cm, więc idealnie sprawdzają się w mniejszych pomieszczeniach.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pralki?

Producenci prześcigają się w wymyślaniu nowych rozwiązań, które mają uczynić pranie prostszym. Na jakie parametry zwrócić uwagę, wybierając pralkę?