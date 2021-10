W poniedziałek, 4 października, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej hali sportowej. Hala sportowa w Nisku kosztowała przeszło 6 milionów złotych. A w jej otwarciu udział wzięli m.in. mistrz olimpijski w chodzie na 50 km z Tokio Dawid Tomala oraz pochodzący z Niska siatkarz Czarnych Radom Daniel Gąsior.

Hala sportowa i nie tylko

– Otwierana dziś hala sportowa to kolejna wielka inwestycja oddawana mieszkańcom gminy i miasta Nisko. Jest to inwestycja nie tylko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, ma też służyć innym mieszkańcom w uprawianiu sportu i tak się dzieje popołudniami – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk. Jak dodaje włodarz Niska, nowa hala może też służyć do organizacji wydarzeń kulturalnych. – Specjalne wygłuszenia ścian i sufitu, które w niej widzimy, powodują, że dźwięk w tej hali roznosi się tak jak w normalnej sali koncertowej. Dzięki temu ta hala może służyć również jako sala koncertowa.

Nowa hala sportowa w Nisku kosztowała przeszło 6 milionów złotych

Cała inwestycja kosztowała przeszło 6 milionów 825 tysięcy złotych, w tym blisko 900 tysięcy złotych to dofinansowanie, jakie Nisko otrzymało z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska.

Do 3 razy sztuka

– W większości ta hala została wybudowana ze środków budżetu Gminy i Miasta Nisko. Ktoś mógłby powiedzieć, że trzeba było składać wnioski o dofinansowanie. My składaliśmy wnioski. Złożyliśmy ich trzy. Poprzedni burmistrz Julian Ozimek składał jeden wniosek, ja składałem kolejne. Jednak ktoś zawsze nas wyprzedzał. Dopiero trzeci wniosek na kwotę 890 tysięcy złotych zyskał uznanie – przyznaje burmistrz Ślusarczyk. – Tu należą się podziękowania dla ministra Marcina Warchoła, bez niego tego finansowanie nie byłoby.

Muzyczne, taneczne i sportowe otwarcie hali sportowej

Na przybyłych na huczne otwarcie hali sportowej czekała moc atrakcji. Przed publicznością złożoną głównie z uczniów, nauczycieli obecnych i emerytowanych oraz licznych zaproszonych gości, wystąpili podopieczni szkoły oraz dzieci i młodzież z Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, którzy od niedawna ćwiczą swoje umiejętności w nowej hali.

Lekcja z mistrzami: Dawid Tomala i Daniel Gąsior

Niespodzianką, zwłaszcza dla uczniów PSP nr 1 była wizyta w szkole chodziarza, mistrza olimpijskiego w chodzie na 50 km z Tokio Dawida Tomali, a także pochodzącego z Niska siatkarza Daniela Gąsiora, który obecnie gra w zespole Cerrad Enea Czarni Radom. Sportowcy przeprowadzili z dziećmi nietypową lekcję w-f.