W sobotę, 2 października, w Stalowej Woli odbył się kolejny Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów. Była to świetna okazja okazja dla lokalnych zespołów do zaprezentowania swojej twórczości przed profesjonalnym jury.

„Bo radość jest w nas” – to wydarzenie, które do tej pory realizowane było przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Od tegorocznej edycji przegląd organizowany będzie przez Centrum Aktywności Seniora.

Najpierw były przesłuchania

W przeglądzie udział wzięło 28 uczestników: osoby indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy klubach, stowarzyszeniach i instytucjach. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery kategorie: zespoły muzyczne, folklorystyczne, soliści i duety oraz chóry.

Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się o godzinie 9 w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Seniorzy zaprezentowali utwory z różnych gatunków, od recitalowych, turystycznych po biesiadne i folklorystyczne.

Przegląd „Bo radość jest w nas” przyciąga rzeszę fanów

– Zaskoczył nas nie tylko repertuar ale także sposób wykonania. Mieliśmy np. pana, który na harmonijce wykonywał utwór jakby wielogłosowy, ponieważ grał i linię melodyczną, i akompaniament jednocześnie. Jest to niezwykle trudne. Wiele zespołów śpiewa a capella, czyli bez żadnego podkładu, akompaniamentu muzycznego, bez wspomagania- jak to mówimy, czy linii melodycznej podanej przez instrumenty, więc jest to również trudne. Poza tym, mamy tutaj i pieśni tradycyjne, i ludowe, z czego bardzo się cieszymy, bo to jest pielęgnowanie naszej kultury ludowej. Mam nadzieję, że seniorzy przekazują te pieśni, tak jak dawniej bywało, z pokolenia na pokolenie swoim dzieciom, wnukom – mówiła Elżbieta Przystasz, przewodnicząca jury.