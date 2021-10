Gmina Stalowa Wola będzie realizować projekt pod nazwą „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Pilotażowym przedsięwzięciem objęte zostały dwie szkoły podstawowe tj. PSP nr 4 i PSP nr 7. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– To jest pilotaż, który w tej chwili w dwóch szkołach będzie prowadzony. Bez wątpienia na przykładzie tych dwóch szkół chcemy wypracować dobre praktyki, dobre rozwiązania, które będziemy chcieli wdrażać w innych szkołach, szukając środków finansowych na pokrycie tych zadań – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Podkreślił również, że oprócz kwestii związanych z likwidacją barier architektonicznych bardzo ważne są również inne aspekty tego projektu – Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko mury, siłą każdej szkoły jest potencjał nauczycieli i wychowawców – mówił włodarz miasta.

Projekt Dostępna Szkoła w Stalowej Woli realizowany będzie w kilku obszarach

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt podzielony został na kilka obszarów. W ramach obszaru architektonicznego zaplanowano m. in. budowę windy, remont istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni wewnętrznej w PSP nr 7, zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły.

W obu szkołach zostaną wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, które nie spełniają standardów dostępności, przerobione zostaną włączniki światła i gniazda w wybranych salach. Przewidziano również malowanie po zaplanowanych pracach, rozdzielenie powierzchni pionowych i poziomych w wybranych salach oraz na korytarzach. Przy PSP nr 4 wykonana zostanie dodatkowa pochylnia zewnętrzna wraz z balustradami.

Obszar techniczny to m.in. zakup wyposażenia z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie wypukłej numeracji sal i ich nazewnictwa, wyposażenie kącika wyciszenia. Działania z zakresu architektonicznego i technicznego prowadzone będą przez organ prowadzący dla placówek oświatowych czyli urząd miasta.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztatowe oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli

Dwa kolejne obszary będące częścią składową projektu Dostępna Szkoła to obszar edukacyjno-społeczny i organizacyjny. – Przede wszystkim, chcemy doposażyć gabinety specjalistyczne w sprzęt komputerowy oraz programy. Jesteśmy świetnie wyposażeni w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, ale one są coraz bardziej unowocześniane, chcemy żeby te programy były dostosowane do warunków. Chcemy zatrudnić specjalistów, mamy w szkole psychologa, pedagoga, logopedów, jeszcze następni się kształcą ale chcemy wzmocnić przez czas trwania tego projektu prace tych specjalistów. Jeżeli będziemy mieli więcej etatów, automatycznie będziemy mogli więcej pomocy udzielić. Moim celem jest aby każdy z nauczycieli był przeszkolony, miał ukończone studia podyplomowe dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – mówiła Alicja Bartoszek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli.

W planach są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i programowe, zajęcia warsztatowe oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Gmina Stalowa Wola na realizację tego projektu otrzymała grant w wysokości 1,2 mln zł to jest około 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.