Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3”. Realizację inwestycji powierzono firmie z Nowej Sarzyny. Modernizacja obiektu potrwa około 14 miesięcy.

Istniejący budynek to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony. Na program użytkowy budynku składa się część dwukondygnacyjna – administracyjno-socjalna oraz część jednokondygnacyjna magazynowo – garażowa. Projektowana jest rozbudowa budynku od strony wschodniej, na całą szerokość istniejącego budynku oraz nadbudowa jednego piętra (na długości 3,6 m) nad częścią magazynowo – garażową.

Rozbudowa remizy przy ulicy Targowej 3, to bardzo oczekiwana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stalowej Woli inwestycja. Zadanie obejmie rozbudowę obiektu o część garażową i nadbudowę o świetlicę i część socjalną. W ramach rozbudowy powstaną dwa nowe duże boksy garażowe z wyjazdem na ulicę Strażacką.

Budynek remizy powstał w latach 70-tych i część garażowa nie jest przystosowana wielkością do dużych samochodów, podobnie bramy garażowe. W efekcie, aby wjechać do garażu średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym strażacy muszą składać lusterka, a zderzakiem dotknąć niemal ściany, aby brama się zamknęła. Dodatkowo w garażach brakuje miejsca, w efekcie czego część sprzętu, łącznie z łodziami, przyczepą pompową i saniami lodowymi stoi w altance, która służy za wiatę garażową. To niestety nie sprzyja eksploatacji sprzętu silnikowego.

OSP w Stalowej Woli zrzesza ponad 100 członków. W skład JOT (Jednostka Operacyjno-Techniczna) biorącej bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wchodzi ponad 30 strażaków.

W ogłoszonym przez gminę postępowaniu oferty złożyły trzy firmy. Propozycje opiewały na 1,2 mln zł, 1,4 mln zł oraz 1,5 mln zł. realizację zadania powierzono firmie, która złożyła najlepszą cenowo ofertę.