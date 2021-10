700 sadzonek drzew trafi do mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach akcji #sadziMY. Akcję na terenie Rudnika nad Sanem i Niska prowadzi Nadleśnictwo Rudnik.

Pierwsze sadzonki z Nadleśnictwa Rudnik trafiły do mieszkańców powiatu niżańskiego już w czwartek, 30 października. Drzewka były rozdawane przy budynku kwatery myśliwskiej przy ulicy Rzeszowskiej 153 w Rudniku nad Sanem. Można je tam też odebrać w piątek, 1 października.

Mieszkańcy Niska dostaną drzewka

1 października od godz. 10 do 12 akcja rozdawania sadzonek była prowadzona przez Nadleśnictwo Rudnik w centrum Niska, na placu Wolności. Rozdawane za darmo drzewka cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Nadleśnictwo Rudnik przygotowało 700 sadzonek

– W ramach akcji przygotowaliśmy 700 sztuk drzewek, ale jeśli one pójdą to dowieziemy kolejne i będziemy akcję rozciągać w czasie. Przygotowaliśmy sadzonki takich drzew jak m.in. buk, dąb szypułkowy, świerk, jodła, brzoza oraz krzewy – wyjaśnia Andrzej Tofilski, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik. – Każdy kto do nas przyjdzie może liczyć nie na jedno, ale na kilka drzew.