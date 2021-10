Jeziorak Chwałowice w grupie I i Tanew Wólka Tanewska w grupie II nie straciły w tym sezonie jeszcze ani jednego punktu i nie zanosi się na to, by zmieniło się to po najbliższej kolejce.

Tanew podejmie Advit Łętownia, a Jeziorak pojedzie do Dąbrowicy. Trudniejsze zadanie wydaje się mieć drużyna z Chwałowic, ale to ona jest zdecydowanym faworytem tego spotkania.

W ostatnim meczu Jeziorak spacerkiem ograł Czarnych Lipa 4:1. Wynik otworzył już w 1. minucie i zamknął go dziesięć minut przed upływem podstawowego czasu gry, Grzegorz Woźniak. Dwa razy do bramki przeciwnika trafił również Mateusz Kurkiewicz.

Rozczarował w 10. kolejce Słowianin Grębów, który przegrał na swoim stadionie ze Strzelcem Dąbrowica 0:2 (Kulczycki, Marek). Była to druga porażka zespołu z Grębowa, druga na swoim boisku. Słowianin spadł na trzecie miejsce, a na drugą pozycję wskoczył Junior Zakrzów, nad którym Jeziorak ma obecnie 5 punktów przewagi.

W grupie II z kompletem punktów prowadzi Tanew Wólka Tanewska. W ostatniej serii piłkarze lidera rozgromili beniaminka z Podwoliny, wygrywając na jego boisku 8:1. Cztery bramki zdobył Patryk Góreczny, dwie Sebastian Bajek, a po jednej: Krzysztof Wołoszyn i Michał Skrzypek.

Pierwszy punkt w rozgrywkach stracił KS Jarocin, remisując w Hucisku 2:2. Od 70. minuty goście grali w osłabieniu – drugą żółtą kartkę zobaczył Marcin Drabik, a mimo to dwie minuty później zdobyli wyrównującą bramkę (Łukasz Szpyra).

Przed nami 8. kolejka, której mecze rozgrywane będą 2 i 3 października. Do zabawy w typowanie wyników zaprosiliśmy Marcina Zielińskiego – sekretarza Wydziału Gier podokręgu Stalowa Wola.

Grupa I

Wisan – Wola Rzeczycka 1

Czarni – San x

Strzelec – Jeziorak 2

Unia – Słowianin 2

Łęg – Serbinów 1

Wielowieś – Żabno 2

Zakrzów – Bukowa 1

Grupa II

Podlesianka – Retman 2

Tanew – Advit 1

Jarocin – Podwolina 1

Sójkowa – Hucisko x

Sparta – Łukowa 1

Rotunda – San 1

Jelna – Staromieszcz. 1

8. kolejka

Grupa I, sobota 2 października: OKS Wielowieś – LZS Żabno (16), niedziela, 3 października: Unia Skowierzyn – Słowianin Grębów (11), Wisan – LZS Wola Rzeczycka, Czarni Lipa – San Wrzawy, Strzelec Dąbrowica – Jeziorak Chwałowice, Łęg Kopcie – Wspólnota Serbinów, Junior Zakrzów – Bukowa Jastkowice (wszystkie mecze o 15).

Grupa II, sobota 2 października: Rotunda Krzeszów – San Stalowa Wola (15), niedziela 3 października: KS Jarocin – Podwolina (13), Podlesianka Kamień – Retman Ulanów, Tanew Wólka Tanewska – Advit Łętownia, Czarni Sójkowa – Sokół Hucisko, Sparta Jeżowe – Łukowa, Francesco Jelna – Staromieszczanka Stare Miasto (wszystkie mecze o 15).