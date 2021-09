Przed nami kolejna odsłona festiwalu muzycznego “Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli. Na artystów i publiczność czekają konkursy, warsztaty i niezapomniane koncerty. A to wszystko już w najbliższy weekend.

Tegoroczna edycja festiwalu, która odbędzie się w dniach 1-3 października, jest symboliczna i jubileuszowa z uwagi na fakt 70. urodzin twórców Pokolenia Stalowowolskiego. Stwarza to świetną okazję do uhonorowania kompozytorów, reprezentujących ten fenomen w muzyce polskiej.

Wydarzeniem rozpoczynającym MMMM 2.1 będzie zatem specjalny koncert w całości poświęcony twórczości: Eugeniusza Knapika, Andrzeja Krzanowskiego i Aleksandra Lasonia. Ponadto pub_liczność czekają również światowe premiery dzieł Krzysztofa Meyera i Dariusza Przybylskiego.

Konkurs kompozytorski w ramach festiwalu muzycznego

Program Festiwalu MMMM 2.1 podzielony jest na trzy moduły: konkursowy, edukacyjny i koncertowy.

Konkurs kompozytorski, organizowany jest w tym roku przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Konglomerat Kompozytorski M4. Ma on na celu propagowanie edukacji kompozytorskiej i stworzenie miejsca spotkań dla młodych twórców. W tegorocznym konkursie Laureaci jego edycji z lat 70. – Aleksander Lasoń i Eugeniusz Knapik – są członkami jury, a wraz z nimi zasiadają w nim: Zygmunt Krauze – kompozytor i pianista, pochodząca ze Stalowej Woli dyrygentka Ewa Strusińska oraz przedstawicielka młodego pokolenia kompozytorów – Anna Maria Huszcza (sekretarz).

Konkurs przeznaczony jest dla kompozytorów narodowości polskiej, urodzonych po 1 września 1986. Przedmiotem konkursu jest utwór na zespół kameralny od czterech do siedmiu wykonawców z udziałem dyrygenta, o czasie trwa_nia od 8 do 12 minut.

Kompozycje Laureatów zostaną prawykonane w ramach koncertu finałowego Festiwalu MMMM 2.1 w Stalowej Woli 3 października 2021 roku. Prawykonań utworów dokona Hashtag Ensemble pod dyrekcją Lilianny Krych. Koncert będzie rejestrowany i dostępny w strea_mingu. Podczas koncertu finałowego nastąpi ogłoszenie wyników. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

Regulamin konkursu dostępny na: www.mmmmfestiwal.pl/konkurs.

Na uczestników czekają warsztaty i koncerty

Kolejnym punktem programowym festiwalu są warsztaty orkiestrowe: muzyka XX i XXI wieku. Podczas czterech spotkań uczestnicy podejmą próby m.in.: wykonywania utworów minimalistycznych (minimal music), o formie otwartej, będą interpretować partyturę graficzną, a także poznają jedną z metod improwizacji grupowej. Spotkają się z utworami takich kompozytorów, jak: Terry Ri_ley, Louis Andriessen, Cornelius Cardew, i innych. Warsztaty zakończone zostaną pokazem frag_mentów realizowanych podczas nich. Udział w nich mogą wziąć wszyscy grający na instrumentach orkiestrowych: smyczkowych, dętych drewnianych, blaszanych, perkusji, a także co najmniej jeden pianista. Nie ma ograniczeń co do liczby instrumentów z dane_go typu, skład orkiestry warsztatowej może być bardzo zróżnicowany. Zajęcia poprowadzi Lilianna Krych – dyrygentka symfoniczno-operowa.

Festiwal dopełnią koncerty w wykonaniu takich artystów jak: Piotr Sałajczyk, Kwartet Śląski, Ensemble Kompopolex czy Hashtag Ensemble. Artyści wystąpią w murach Pastwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli oraz na deskach Rozwadowskiego Domu Kultury.

Wstęp na koncerty wolny. Ponadto wszystkie występy będą transmitowane online na Facebooku organizatora

Program festiwalu muzycznego MMMM 2.1

1 października, godz. 19 / Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli

JUBILEUSZ POKOLENIA „STALOWOWOLSKIEGO” – Kwartet Śląski w składzie: Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Arkadiusz Kubica – II skrzypce, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela, Maciej Frąckiewicz – akordeon, elektronika

2 października, godz. 18 / Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli

STANISŁAW LEM – INSPIRACJE – Piotr Sałajczyk – fortepian, elektronika.

Godz. 20.30 / Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”

ENSEMBLE KOMPOPOLEX w skałdzie: Aleksandra Gołaj – instrumenty perkusyjne, Rafał Łuc – akordeon, Jacek Sotomski – komputery, syntezatory

3 października, godz. 17 / Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli

FINAŁ KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO, prezentacje warsztatowe, wystep zespołu Hashtag Ensemble, gościnnie: Robert Dacko – wiolonczela, Lilianna Krych – dyrygentka, Dariusz Stańczuk (RMF Classic) – prowadzenie koncertu