W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli niebawem rozpocznie się realizacja nowej inwestycji. Chodzi o zaprojektowanie i budowę pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe oddziały ortopedyczny i kardiologiczny, które będą się mieściły na czwartym piętrze pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

Inwestycja polega na przebudowie/adaptacji IV piętra pawilonu diagnostyczno-zabiegowego na potrzeby oddziału ortopedycznego (21 łóżek) i oddziału kardiologicznego (25 łóżek).

Lepsze warunki na szpitalnych oddziałach

– Czy ta inwestycja jest potrzebna? Ci którzy byli w naszym szpitalu jako pacjenci, na pewno wiedzą z czym się borykamy jako personel, a pandemia szczególnie obnażyła te niedoskonałości. Mamy duże sale 8-łóżkowe, mamy jeden albo maksymalnie dwa węzły sanitarne na cały oddział i z tego korzystają pacjenci w oddziałach. W tej chwili pandemia pokazała, że takie rozwiązania nie mają szansy powodzenia, jeśli chodzi o zabezpieczenie pacjentów przed czynnikami zakaźnymi. Jeszcze parę lat temu chciano zamykać oddziały zakaźne, dlatego, że program szczepień ochronnych, który w Polsce obowiązuje spowodował, że tych chorób zakaźnych mamy coraz mniej. I pokazał się wirus, który nas zupełnie zaskoczył, nas jako medyków szczególnie, ponieważ jest to wirus, którego biologii do tej pory nie do końca jesteśmy w stanie określić i przewidzieć. A jeżeli walczymy z nieznanym, albo nie do końca znanym, to nasze szanse nie są równe – mówiła Monika Pachacz-Świderska, p.o dyrektora szpitala.

Dodała, że to czwarte piętro będzie furtką do nowej ery w funkcjonowaniu szpitala.- Małe sale, z osobnymi węzłami sanitarnymi zarówno dla oddziału kardiologii zachowawczej jak i dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Pacjenci, którzy na tych oddziałach przebywają, niejednokrotnie wymagają izolacji i mają wiele chorób współistniejących, pacjenci po endoprotezach, czyli po dużych zabiegach na stawach biodrowych i kolanowych, wymagają szczególnych warunków. W związku z dużym zapotrzebowaniem na takie zabiegi, myślę, że jest to nasz obowiązek żeby takie warunki, jeśli mamy taką możliwość, pacjentom zapewnić – mówiła Monika Pachacz-Świderska. Umowa na realizację zadania ma zostać podpisana w październiku.

Powiat dołożył ponad 2 mln zł

Na ostatniej sesji Rady Powiatu rajcy wyrazili zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2022 środków finansowych dla stalowowolskiej lecznicy w wysokości blisko 2,2 mln zł na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość inwestycji wyniosła – 7 119 549 zł, w tym prace projektowe – 158 800 zł, roboty budowlane – 6 873 573 zł, nadzór inwestorski – 87 176 zł. Powiat na realizację tej inwestycja uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.