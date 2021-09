Obecnie w cenie są rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne, które pozwalają wykorzystać naturalne zasoby do codziennych aktywności. Jednym z tych rozwiązań są zbiorniki na wodę deszczową, na szeroką skalę używane przez właścicieli domów i prywatnych działek.

Zbiorniki na wodę deszczową Jak dobrać wielkość zbiornika do magazynowania wody deszczowej? Zbiorniki na wodę do podlewania czy również na wodę pitną?

Deszczówka może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów, np. do podlewania roślin ogrodowych, czy do domowych urządzeń sanitarnych. Aby móc jej używać, trzeba stworzyć instalację, która pozwoli zebrać i rozprowadzić wodę w określone miejsca.

Zbiorniki na wodę deszczową

Chcąc korzystać z wody deszczowej choćby tylko do podlewania ogrodu, trzeba zadbać o odpowiedni zbiornik do magazynowania wody. Umożliwia on wykorzystanie deszczówki w sposób komfortowy, a w zależności od wybranego modelu, może stanowić element całego systemu nawadniającego ogród. Na rynku dostępne są dwa rodzaje zbiorników. W większości gospodarstw domowych i na ogródkach działkowych pojawiają się zbiorniki naziemne. Charakteryzują się one wysoką wytrzymałością na działanie warunków atmosferycznych i są produkowane głównie z polietylenu lub PCV. Dzięki zastosowanej technologii produkcji, do wnętrza zbiorników nie dostaje się światło, a więc jego zawartość nie ulega nagrzewaniu, co z kolei zapobiega wytwarzaniu się w niej glonów. Woda może być przechowywana w takich zbiornikach przez długi czas i wykorzystywana do podlewania roślinności lub mycia samochodu. Co więcej, naziemne zbiorniki na deszczówkę w większości przypadków można ze sobą łączyć, indywidualnie dopasowując pojemność całej instalacji do swoich potrzeb. W ten sposób powstaje wydajny i ekologiczny system nawadniania. Taki zbiornik powinien być jednak usytuowany w miejscu, w którym woda nie będzie wystawiona na temperaturę poniżej 0 °C. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, co może szybko doprowadzić do uszkodzenia zbiornika od środka.

Drugim rodzajem zbiorników na deszczówkę są zbiorniki podziemne. To rozwiązanie dla tych osób, które nie dysponują zbyt dużą ilością miejsca przy domu lub na działce, a jednocześnie mogą sobie pozwolić na poniesienie wydatku na zakup zbiornika i jego zainstalowanie. Jak sam nazwa wskazuje, zbiorniki podziemne instalowane są pod ziemią, zwykle nie głębiej niż 50 cm pod powierzchnią gleby. Warunkiem instalacji takiego rozwiązania jest niski poziom wód gruntowych oraz wystarczająca ilość miejsca na zbiornik, przyłącza i warstwę ochronną. Podobnie jak zbiorniki naziemne, również te podziemne można łączyć ze sobą w baterie, osiągając tym samym wymaganą objętość.

Jak dobrać wielkość zbiornika do magazynowania wody deszczowej?

Zbiorniki na deszczówkę różnią się między sobą nie tylko miejscem i sposobem instalacji, ale również wielkością. Modele naziemne są znacznie mniejsze niż te podziemne, dlatego przed podjęciem decyzji warto dobrze przeliczyć, jaka pojemność będzie odpowiednia dla danej działki. Jest ona bezpośrednio powiązana z ilością wody, jakiej potrzebują użytkownicy. Najczęściej przyjmuje się przelicznik, według którego na każde 25 m2 powierzchni, z której będzie zbierana deszczówka, zbiornik powinien zmieścić minimum 1 m3 wody. Według specjalistów, taki zbiornik na deszczówkę powinien być wystarczający. Przed zakupem odpowiedniego zbiornika warto zastanowić się, w jakiej częstotliwości i jak duża ilość odzyskanej z opadów wody będzie wykorzystywana. Chcąc dobrze wyliczyć preferowaną objętość zbiornika, można postawić na profesjonalne doradztwo ekspertów w tej dziedzinie, którzy pomogą wybrać optymalny zbiornik. Modele dostępne na rynku mają zwykle pojemność od 1500 do nawet 10 tys. litrów, jednak można kupić również zbiorniki znacznie mniejsze.

Zbiorniki na wodę do podlewania czy również na wodę pitną?

Nie ulega wątpliwości, że deszczówka gromadzona w zbiornikach nie nadaje się do picia. Woda z opadów i roztopów jest zanieczyszczona licznymi związkami, które są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, nie spełnia więc rygorystycznych norm wody pitnej, dlatego nie może być wykorzystywana ani do przygotowywania posiłków, ani nawet do mycia owoców i warzyw. Można natomiast używać jej do prania czy wykorzystać w domowych urządzeniach sanitarnych. Przyda się również w ogrodzie, nie tylko do podlewania miejscowej roślinności, ale również do zasilania oczka wodnego. Poszczególne pojemniki na deszczówkę powinny być dobierane z myślą o tym, do czego będzie wykorzystana gromadzona w nich woda. Jeśli ma ona zasilać również domowe urządzenia i sanitariaty, powinna zostać dodatkowo oczyszczona, co wymaga zainstalowania właściwych filtrów.

W większości przypadków pojemniki na wodę deszczową wykorzystywane są do gromadzenia wody do podlewania ogrodu. Są to niewielkie, dekoracyjne zbiorniki, które oprócz swojej głównej funkcji, z więc gromadzenia wody opadowej i roztopowej, stanowią dodatkową ozdobę przydomowej przestrzeni.