Siedmiogodzinny „Kurs skutecznej modlitwy” poprowadził w Rudniku nad Sanem Cezary Mordarski vel Brat Filip. Uczestnicy wysłuchali nie tylko teorii, ale również brali udział w zajęciach praktycznych. – Ten kurs duchowej modlitwy był po to, żeby każdy mógł samemu w duchowy sposób doświadczyć łączności z Bogiem, czyli móc porozmawiać z Bogiem tak jak czynili to święci Kościoła bądź apostołowie już po śmierci Jezusa – wyjaśnia Brat Filip.

– Jestem osobą świecką. Moja świadoma droga duchowa z Jezusem zaczęła się w 2008 roku, od mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie prowadzonej w Tarnogrodzie przez ojca Józefa Witko OFM. Przez 8 lat brałem udział w posługiwaniu modlitwą w jednej ze wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym – opowiada Cezary Mordarski.

Przewodnik skutecznej modlitwy

Pod przybranym imieniem Brat Filip napisał książkę „Skuteczna modlitwa. Przewodnik”.

– Ksiądz biskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Odnowy w Duchu Świętym, w prywatnej korespondencji ze mną stwierdził, że książka zawiera „wiele bardzo ważnych, ciekawych i przydatnych treści” – dodaje Cezary Mordarski.

Doświadczyć łączności z Bogiem

Kurs był praktycznym uzupełnieniem wiedzy zawartej w przewodniku.

– Modlić się skutecznie to znaczy modlić się duchowo, sercem naszej duszy, czyli podświadomością, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Ten kurs duchowej modlitwy był po to, żeby każdy mógł samemu w duchowy sposób doświadczyć łączności z Bogiem, czyli móc porozmawiać z Bogiem tak jak czynili to święci kościoła bądź apostołowie już po śmierci Jezusa – wyjaśnia Brat Filip.

Nie wyklucza, że w przyszłości poprowadzi podobne kursy.

– Widzę, że wśród ludzi jest wielka potrzeba uzyskania wiedzy z dziedziny duchowości. Z całym szacunkiem dla religijności tradycyjnej, którą jak najbardziej szanuję i staram się być praktykującym katolikiem, to jednak można powiedzieć, że w naszej wierze katolickiej jest trochę za mało duchowości – mówi Cezary Mordarski.