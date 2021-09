[ZDJĘCIA] Od kilku lat prowadzone są prace przy renowacji zabytkowego kościoła w Dąbrówce w gm. Ulanów. Obecnie odnawiana jest polichromia m.in. na stropie i w nawie głównej. Do zrobienia pozostało już niewiele.

Odnawiają polichromię

– Obecnie trwają prace przy renowacji polichromii na stropie, w nawie głównej oraz chóru. W sumie została nam tylko jedna trzecia prac do wykonania i będziemy mieli całą polichromię odnowioną. Zostały nam jeszcze do zrobienia ściany boczne – zachodnia i południowa oraz zakrystia. W poprzednich latach odnowiliśmy ołtarze główny i boczny oraz prezbiterium – mówi Adam Martyna, społecznik z Dąbrówki.

Ministerialne wsparcie

Jak przyznaje, na prowadzone obecne prace udało się pozyskać niemałą dotację. 270 tysięcy złotych pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej także udawało się pozyskiwać środki na prowadzone prace, jednak nie było one tak duże i pochodziły m.in. od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

– Przeważnie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie i Marszałek Województwa Podkarpackiego wspierali nasze działania. Duży był, i wciąż jest, wkład własny parafian. Największą dotację, 270 tysięcy złotych, dostaliśmy jednak na obecne prowadzone prace, ale i jest ich teraz najwięcej – przyznaje Martyna. – Co prawda na ścianach bocznych wielu malowideł już nie ma, jednak sufit jest przepiękny. Malowidła są oryginalne, nic nie zostało przy nich zmienione. Zresztą nasz kościół jest piękny. Pierwotnie był to kościół unicki, później przez jakiś czas prawosławny, a obecnie rzymsko-katolicki – mówi „Sztafecie” Adam Martyna.

Bogata historia dawnej cerkwi

Były sołtys, a obecnie społecznik przypomina, Kościół Parafialny pw. św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP zbudowany został jako cerkiew grekokatolicka prawdopodobnie w 1769 roku, a w latach 1883 – 1885 ozdobiony polichromią. Do lat 40. XX wieku była to jedna z najdalej położonych na północ Polski cerkwi obrządku greckokatolickiego. Przy cerkwi zlokalizowana była parafia, która w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku liczyła ok. 1500 wiernych. Parafia obejmowała swoim zasięgiem teren od Pysznicy po Kurzynę. Natomiast katolicy, zamieszkujący Dąbrówkę, przynależeli najpierw do parafii Pysznica, a od 1913 roku do parafii w Kurzynie.

Pod koniec II wojny światowej społeczność ukraińska częściowo opuściła Dąbrówkę. Pozostali przeszli na wyznanie rzymsko-katolickie. W 1945 roku cerkiew w Dąbrówce została przejęta przez katolików. W tym samym roku utworzono wikariat – ekspozyturę parafii Kurzyna, niedługo potem przekształcono ją w samodzielną parafię.