Ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu rozgrywanych w Siedlcach, wrócił Łukasz Podstawski – reprezentant Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, instruktor boksu w Stali Stalowa Wola Boxing Team.

W turnieju wystąpiło ponad 200 zawodników z całej Polski, którzy rywalizowali w formułach: pointfighting, kick light i K-1. W tej ostatniej w kategorii wagowej do 91 kg wystąpił Łukasz Podstawski. W półfinałowej walce zmierzył się z Aleksandrem Kieliszczykiem z OSP Czeladź.

– Nie była to łatwa walka. Kieliszczyk chciał ją szybko skończyć i rzucił się na mnie od samego początku pierwszej rundy. Przetrzymałem jego kanonadę i zacząłem robić swoje. W drugiej rundzie doprowadziłem do liczenia przeciwnika po akcji kolanem na jego brzuch. Udało mu się jednak dotrwać do końca rundy, a w trzeciej pilnowałem wyniku. Skupiłem się na tym, żeby nie stracić punktowej przewagi w jakiś głupi, prosty sposób – powiedział „Sztafecie” Łukasz Podstawski, który decyzja sędziów wygrał półfinałową walkę 2:1.

W finale czekał na naszego kickboksera Wiktor Melka z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, ale do niej nie doszło.

– Odnowiła mi się kontuzja i zostałem zmuszony oddać walkę walkowerem. Nie chciałem ryzykować. Zdrowie jest najważniejsze – powiedział Łukasz Podstawski, dla którego srebrny medal Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu jest szóstym w karierze.

Organizatorami mistrzostw byli: Polski Związek Kickboxingu, 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka i Fundacja Iron Angels.