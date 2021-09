Dresy damskie w codziennych stylizacjach opanowały świat mody. Trudno o bardziej wygodne rozwiązanie, więc zapewne zostaną z nami na dłużej. Czy dresy możesz założyć wszędzie? Wbrew pozorom jest niewiele sytuacji, w których się nie sprawdzą. Przeczytaj, jak i gdzie nosić dresy damskie.

Miesiące lockdownu i pracy zdalnej sprawiły, że trudno odzwyczaić się od wygodnych, domowych ciuchów. Nic dziwnego, że zaczęłyśmy wychodzić w nich na miasto. Co więcej, noszenie dresów na co dzień stało się aktualnie jednym z największych trendów. Przekonanie, że stylowy outfit wymaga eleganckich ubrań, odchodzi do lamusa.

Coraz rzadziej spotykamy na ulicach modne dresy damskie w sportowych stylizacjach. Obecnie w modzie rządzi eklektyzm, a dresy damskie jako komplet idealnie się w niego wpisują. Popularne są polskie dresy damskie od projektantów, jednak osiągają zawrotne ceny. Na szczęście tanie dresy damskie dobrej jakości można znaleźć np. w sklepie online Denley.

Jak nosić modne dresy damskie?

Szał na komplety dresowe nie jest niczym nowym. Pamiętasz modę z lat 90. i filmy dla nastolatek, gdzie główne bohaterki traktowały dres jak codzienny outfit? Obecnie tamte czasy są główną modową inspiracją. Nic dziwnego, że dresowe komplety wróciły do łask.

Należysz do elegantek i nie do końca wiesz, jak nosić dresy poza siłownią? Nie musisz rezygnować z własnego stylu! Oczywiście najłatwiej stworzyć z ich udziałem sportową stylizację. Jednak oferta sklepów jest na tyle szeroka, że na pewno znajdziesz dres w bardziej eleganckim wydaniu.

Lepiej zrezygnuj z pomysłu noszenia dresów do pracy. Chyba że dress code na to pozwala lub pracujesz w miejscu, w którym nie obowiązuje. Jednak na imprezę możesz już spokojnie założyć dresy damskie. Komplet z weluru lub śliskiego materiału będzie wyglądał szałowo!

Inne imprezowe połączenie to śliskie dresy, szyfonowa bluzka o kopertowym kroju i marynarka w neonowym kolorze. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się szpilki w równie żywych barwach. Na głowę włóż kapelusz z szerokim rondem, a na szyję długi łańcuszek. Trudno o równie wygodną, a zarazem szykowną kreację.

Jednak nie samymi imprezami człowiek żyje. Z czym nosić kolorowe lub szare dresy damskie na co dzień, aby nie wyglądać jak podczas spaceru do warzywniaka? Duże znaczenie ma tutaj krój kompletu dresowego. W stylizacjach codziennych królują bluzy typu crop top ze spodniami z podwyższonym stanem.

Jakie kolory damskich dresów się sprawdzą?

Bardzo modne są obecnie dresy w pastelowych kolorach lub z ciekawymi nadrukami. Mogą to być postaci z kreskówek, kwiaty lub zwierzęce motywy. Jeśli total look w jednym wzorze to dla ciebie za dużo, postaw na klasyczne dresy z lampasami lub logo ulubionej marki.

Niezależnie od sytuacji sprawdzą się szare dresy damskie oraz modele w ciemnych kolorach — granatowym lub czarnym. Połącz modny komplet z kurtką ramoneską i złotą biżuterią. Do takiego zestawu dobierz ulubione szpilki i kopertówkę na łańcuszku.

Czy tanie dresy damskie są warte uwagi?

Myślisz, że tylko markowe dresy nadają się do noszenia poza domem? Największe sportowe firmy nie zapewnią ci takiego wyboru jak mniej znane marki. Co więcej, wysoka cena i znane logo nie zawsze oznaczają wysoką jakość. Czasem za znacznie niższą kwotę otrzymasz lepszy produkt.

Warto wspierać rodzimych projektantów i wybierać polskie dresy damskie. Często cechuje je staranne wykonanie i dobór materiałów. Dodatkowo spotkanie osoby w takim samym outficie graniczy z cudem. Jeśli lubisz się wyróżniać, będzie to strzał w dziesiątkę.