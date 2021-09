Remont wiaduktu w ulicy Traugutta nad torami w Stalowej Woli powinien mieć swój finał przed końcem 2021 roku. Prace jak zapewnił na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny idą zgodnie z planem. Ostatecznie jednak wszystko zależeć będzie od warunków pogodowych.

– Konstrukcja wiaduktu została zdjęta i przewieziona na halę gdzie jest odnawiana, konserwowana. Pewnie w październiku zostanie ponownie przywieziona na plac budowy. W tej chwili są jeszcze prowadzone prace rozbiórkowe. Osobom, które obserwują realizację tego zadania, może się wydawać, że coś tam dzieje się zbyt wolno, czy są opóźnienia, pamiętajmy jednak, że modernizacja tego wiaduktu, odbywa się na żywym organizmie, nad torami i wykonawca ma ściśle określone terminy, te okienka kiedy może wywozić gruz, kiedy może dokonywać oczyszczenia placu budowy. To powoduje, że ten harmonogram jest po prostu dość długi, ale on jest realizowany zgodnie z przyjętymi terminami. Mamy nadzieję, że do końca roku, prace zostaną zakończone, że warunki pogodowe nie przeszkodzą – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Końcem listopada 2020 roku wiadukt nad torami w ciągu ulicy Traugutta w Stalowej Woli ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z użytkowania dla ruchu samochodowego. Kierowcy korzystają z objazdów ulicą Przemysłową Boczną i Targową.

W ramach zadania mają zostać przebudowane m.in. przyczółki wiaduktu, a nowe przęsło będzie poszerzone o ciąg pieszy o szerokości 1,25 m. Na wiadukcie w dalszym ciągu obowiązywał będzie ruch wahadłowy, regulowany tak jak dotychczas sygnalizacją świetlną.

Realizację zadania magistrat powierzył firmie z Tarnobrzega, która wyceniła wartość inwestycji na 1 mln 650 tys. zł. Przebudowa wiaduktu w całości finansowana jest ze środków własnych.